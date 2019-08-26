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الأسهم الأوروبية تهبط بالمستهل وسط تفاقم التوترات التجارية

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الأسهم الأوروبية تهبط بالمستهل وسط تفاقم التوترات التجارية الأسهم الأوروبية تهبط بالمستهل وسط تفاقم التوترات التجارية

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، وسط تصعيد جديد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

واستهلت كافة القطاعات داخل البورصات الأوروبية التداولات داخل المنطقة الحمراء مع تراجع أسهم شركات الموارد الأساسية ذات التعرض القوي للصين بنحو 0.3 بالمائة.

وتعرضت ثقة المستثمرين إلى حالة من الزعزعة منذ الجلسة الأخيرة في الأسبوع الماضي بعد إعلان الصين خطط لفرض تعريفات إضافية على منتجات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.

لكن ما فاقم الأمور حدة أن الرئيس الأمريكي لم يقف مكتوفِ الأيدي، حيث أعلن زيادة الرسوم المقررة على الصين في بداية الشهر المقبل لتصبح 15 بالمائة بدلاً من 10 بالمائة كما أشار لرفع التعريفات على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25 بالمائة إلى 30 بالمائة.

وكان الرئيس الأمريكي صرح في عطلة الأسبوع الماضي بأنه يُعيد النظر في الرسوم الصينية وهو ما فسرته الأسواق على أنه يبحث التراجع عن قراره الأخير لكن البيت الأبيض أكد أن تعليقات أسيء تفسيرها وأنه يأسف لعدم زيادة تلك التعريفات أكثر.

وينصب كذلك تركيز المستثمرين على قمة مجموعة الدول الصناعية السبع المنعقدة في منتجع بيارتنز الفرنسي، نظراً لتوقعات فشل القمة للمرة الأولى في التاريخ.

وبحلول الساعة 7:01 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.2 بالمائة ليهبط إلى 370.6 نقطة.

كما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بأكثر من 1.1 بالمائة مسجلاً 11611.5 نقطة فيما استقر مؤشر "كاك" الفرنسي عند مستوى 5324.7 نقطة.

جدير بالذكر أن الأسواق المالية في المملكة المتحدة أغلقت أبوابها أمام المستثمرين اليوم بالتزامن مع عطلة رسمية في البنوك.

وخلال نفس الفترة، تراجع اليورو مقابل العملة الأمريكية بأكثر من 0.1 بالمائة لينخفض إلى 1.1128 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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