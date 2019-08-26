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الحبوب السعودية تشتري 780 ألف طن شعير بالدفعة الرابعة لـ2019

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الحبوب السعودية تشتري 780 ألف طن شعير بالدفعة الرابعة لـ2019 الحبوب السعودية تشتري 780 ألف طن شعير بالدفعة الرابعة لـ2019

الرياض – مباشر: أعلنت المؤسسة العامة للحبوب ، اليوم الاثنين، عن ترسية الدفعة الرابعة لشراء الشعير العلفي خلال العام الجاري.

وأوضحت المؤسسة في بيان، أن الدفعة الرابعة من الشعير العلفي تشمل استيراد 780 ألف طن، بمتوسط سعر 206.76 دولار (775.35 ريالا) للطن.

وتمت ترسية الدفعة على مناشئ استراليا، والاتحاد الأوربي، والبحر الأسود، وأمريكا الجنوبية والشمالية.

وطرحت المؤسسة العامة للحبوب، 22 أغسطس/ آب الجاري، المناقصة الرابعة لهذا العام 2019؛ لاستيراد كمية 780 ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة أكتوبر/ تشرين الأول ـ ديسمبر/ كانون الأول 2019.

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