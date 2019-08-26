الأسهم اليابانية تتراجع بالختام لأدنى مستوى بـ3 أسابيع

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، ليهبط مؤشر "نيكي" لأدنى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع مع تفاقم الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم.

وتعرضت أسواق الأسهم حول العالم بما في ذلك البورصة اليابانية إلى خسائر قوية على خلفية تصعيد جديد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقررت الصين الجمعة الماضية اتخاذ تدابير انتقامية على سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار ما دفع الرئيس الأمريكي لزيادة الرسوم المزمع تنفيذها على بكين بدايةً من الشهر المقبل.

ومن جهة أخرى، صرح الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي بالأمس بأن الولايات المتحدة واليابان اتفقتا من حيث المبدأ على المبادئ الأساسية لاتفاق تجاري يأملان توقيعه في نيويورك الشهر المقبل.

وبنهاية الجلسة، انخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 2.2 بالمائة أو ما يعادل 449.9 نقطة ليهبط إلى مستوى 20261.04 نقطة، ليكون بالقرب من أدنى مستوى منذ 6 أغسطس/آب والذي سجله وسط التداولات اليوم عند 20173 نقطة.

أما مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً، فانخفض بنسبة 1.6 بالمائة ليغلق عند مستوى 1478.03 نقطة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إغلاق كافة المؤشرات الفرعية البالغ عددها 33 مؤشراً في بورصة طوكيو داخل النطاق الأحمر.

وبحلول الساعة 7:12 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.4 بالمائة لتتراجع الورقة الأمريكية إلى 105.79 ين.