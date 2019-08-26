قوات التحالف: إسقاط طائرة "مسيرة" بالمجال الجوي لليمن

الرياض - مباشر: صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بأن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم الاثنين من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (الجوف) باتجاه المملكة.

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي؛ وفقاً لما نقلته بوكالة الأنباء السعودية، "واس"، أن جميع محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل.

وتابع: يتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين، وأن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى الميليشيا الإرهابية.

وأشار المالكي إلى أن استمرار تبني الميليشيا الحوثية الإرهابية للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها.

وأكد العقيد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأصدرت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات العربية المتحدة بياناً مشتركاً بشأن التطورات السياسية والعسكرية في اليمن.

وأعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن استنكارها وإدانتها لمحاولات الميليشيات الحوثية استهداف مدينة جازان في المملكة العربية السعودية بـ 6 صواريخ باليستية.

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