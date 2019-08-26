نماء للكيماويات تقرر إلغاء توصية زيادة رأس المال

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات إلغاء توصيته السابقة بزيادة رأسمال الشركة.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، أنه تم إلغاء توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة مبلغ 200 مليون ريال، لعدم جدواها.

وقرر مجلس إدارة الشركة، في فبراير / شباط الماضي، إعادة النظر في موضوع زيادة رأسمال الشركة، رغبة من المجلس، في دراسة هذا الموضوع بشكل أفضل للوصول إلى ما فيه مصلحة الشركة ومساهميها.

وأعلنت الشركة، في يوليو / تموز 2018 عن إعادة النظر بتوصية زيادة رأسمال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 200 مليون ريـال بدلاً من زيادته بقيمة 400 مليون ريال.

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