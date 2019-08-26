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الخدمة المدنية السعودية تحدد موعد اختبارات القدرات لشغل الوظائف

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الخدمة المدنية السعودية تحدد موعد اختبارات القدرات لشغل الوظائف الخدمة المدنية السعودية تحدد موعد اختبارات القدرات لشغل الوظائف

الرياض – مباشر: أعلنت وزارة الخدمة المدنية ، عن موعد تطبيق اختبار القدرة المعرفية؛ كمطلب للتقدم على مفاضلات الوظائف الإدارية للرجال والنساء من حملة البكالوريوس والماجستير.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الاثنين، إنها ستبدأ في تطبيق اختبار القدرة المعرفية اعتباراً من الثاني من شهر صفر القادم للعام الجديد 1441هــ.

وأضافت الخدمة المدنية، أن التسجيل متاح حالياً للتقدم على الفترة الثانية من اختبار القدرة المعرفية، الذي سيكون من تاريخ 13 - 16 محرم 1441هـ الموافق 12 - 15 سبتمبر/ أيلول 2019 وذلك للنساء.

وبينت، أن التقدم للفترة الثالثة والخاصة بالرجال والنساء يبداً من تاريخ 28 جمادى الأولى لعاك 1441هـ وحتى 1 جمادى الآخرة من العام ذاته، والموافق 23 - 26 يناير/ كانون الثاني 2020.

وأشارت الوزارة، إلى أن الفترتين الثانية والثالثة تأتي استكمالاً للفترة الأولى التي أطلقت فيما سبق، مؤكدة أنها تسعى من تطبيق اختبار القدرة المعرفية للوظائف الإدارية الذي يعد امتداداً للعديد من الاختبارات المعرفية الخاصة بالمفاضلات الوظيفية لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين كافة المتقدمين، من خريجي المؤسسات التعليمية المختلفة الحكومية والأهلية المحلية والخارجية.

وأكدت الخدمة المدنية، في وقت سابق، أنه من سبق لهم إجراء الاختبار لا يلزمهم إعادته مرة أخرى.

ودعت الوزارة جميع الحاصلين على الدرجة الجامعية (بكالوريوس، الدبلومات بعد البكالوريوس، الماجستير) من التربويين وغير التربويين من كلا الجنسين الذين يرغبون بالتقدم على المفاضلات الإدارية التسجيل، وأخذ موعد للاختبار على موقع المركز الوطني للقياس.

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