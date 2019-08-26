البيت الأبيض: ترامب يأسف لعدم رفع التعريفات على الصين أكثر 

مباشر: سعي البيت الأبيض إلى شرح تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "يعيد النظر في تصعيد الحرب التجارية مع الصين"، نظراً لأن تصريحه أسيء تفسيره إلى حد كبير.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "ستيفاني غريشام" في بيان أمس الأحد، أن الرئيس الأمريكي سُئل عما إذا كان يُعيد النظر في تصعيد الحرب التجارية مع الصين، لكن رده تم تفسيره بشكل خاطئ.

وتابعت: إن تأكيد الرئيس بالإيجاب رداً على هذا السؤال كان بسبب أنه يندم لعدم رفع التعريفات على الصين أكثر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر زيادة التعريفات الجمركية على الصين بنهاية الأسبوع الماضي رداً على التدابير الانتقامية التي اتخذتها الصين.

وتأتي تعليقات البيت الأبيض بعد ساعات من عقد ترامب اجتماعاً ثنائياً مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في قمة مجموعة السبع بمنتجع بياريتز الفرنسي.

وبحسب التعديلات التي أدخلها ترامب على الخط الزمني لفرض رسوم إضافية ضد الصين، فمن المقرر رفع الرسوم الحالية على منتجات صينية بقيمة 250 مليار دولار إلى 30 بالمائة بدلاً من 25 بالمائة وذلك اعتباراً من يومي 1 أكتوبر/تشرين الأول.

كما من المقرر زيادة التعريفات على منتجات صينية بقيمة 300 مليار دولار والتي من المفترض سريانها من 1 سبتمبر/أيلول، إلى 15 بالمائة بدلاً من 10 بالمائة.