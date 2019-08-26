الإمارات تدين استهداف الحوثيين لجازان السعودية

أبوظبي - مباشر: أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن استنكارها وإدانتها لمحاولات الميليشيات الحوثية استهداف مدينة جازان في المملكة العربية السعودية بـ 6 صواريخ باليستية.

وجددت دولة الإمارات - في بيان أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي اليوم تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين ووقوفها التام إلى جانب الأشقاء في المملكة وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ودعمها الإجراءات كافة التي تتخذها في مواجهة الإرهاب.

وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي على الدولة في اليمن ويؤكد ضرورة استمرار التصدي له لضمان أمن واستقرار المنطقة.

وأكد الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع السعودي صباح اليوم أن العلاقة الأخوية الراسخة بين المملكة العربية السعودية والإمارات، وقيادتيهما، والتعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، هو حجر الزاوية لأمن واستقرار المنطقة ورخاءها، أمام مشاريع التطرف، والفوضى، والفتنة، والتقسيم.

وعلى ذات الصعيد، أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أمس الأحد أن التحالف السعودي الإماراتي ضرورة استراتيجية في ظل التحديات المحيطة، واليمن مثال واضح.

وأضاف أنور بن محمد قرقاش، في تغريدات عبر "تويتر"، أن "مشاركة الإمارات في عاصفة الحزم وضمن التحالف العربي جاءت استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين، واستمرارنا في اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية الشقيقة مرتبط بهذه الدعوة".

وتأتي تلك التصريحات بعد كشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء أمس الأحد من اعتراض وتدمير (6) صواريخ بالستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة (صعده) في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان.

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