بيان مشترك من السعودية والإمارات بشأن التطورات في اليمن

الرياض ـ مباشر: أصدرت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات العربية المتحدة بياناً مشتركاً بشأن التطورات السياسية والعسكرية في اليمن.

وأوضح البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين، أن حكومتي السعودية والإمارات، تابعتا بقلق بالغ مجريات ومستجدات التطورات السياسية والعسكرية عقب الأحداث التي وقعت في عاصمة اليمن المؤقتة (عدن) بتاريخ 6 ذو الحجة 1440هـ وما تلا ذلك من أحداث امتدت إلى محافظتي (أبين، وشبوة).

كما بين أن الحكومة اليمنية والأطراف التي نشب بينها النزاع، رحبت بالوقف الفوري لإطلاق النار وقيامها بتسليم المقرات المدنية في (عدن) للحكومة الشرعية تحت إشراف قوات التحالف والترحيب بدعوة المملكة للحوار في (جدة).

وأشار البيان إلى أن حكومتي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تؤكدان على استمرار كافة جهودهما السياسية والعسكرية والإغاثية والتنموية بمشاركة دول التحالف.

وتابع: "تعرب حكومتا البلدين عن رفضهما واستنكارهما للاتهامات وحملات التشويه التي تستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة على خلفية تلك الأحداث".

وأكدت حكومتا البلدين، بسحب البيان على حرصهما وسعيهما الكامل للمحافظة على الدولة اليمنية ومصالح الشعب اليمني وأمنه واستقراره واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه تحت قيادة الرئيس الشرعي لليمن.

كما أكدتا على ضرورة الالتزام التام بالتعاون مع اللجنة المشتركة التي شكلتها قيادة تحالف دعم الشرعية لفض الاشتباك، وإعادة انتشار القوات في إطار المجهود العسكري لقوات التحالفز

وطالبت حكومتا البلدين بسرعة الانخراط في حوار (جدة) الذي دعت له المملكة العربية السعودية لمعالجة أسباب وتداعيات الأحداث التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية.

وأعلنت السعودية والإمارات، أمس الأحد عن تشكيل 7 لجان مشتركة تعمل ضمن منظومة التكامل السعودي الإماراتي في المجال التنموي والاقتصادي، على تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية والتنموية.

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