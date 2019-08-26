نماء للكيماويات تنهي خدمات الرئيس التنفيذي وتكلف المنصور بالمنصب

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات، إنهاء خدمات الرئيس التنفيذي عبدالله بن عودة العنزي.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الاثنين أنه تم تكليف محمد بن عبدالله المنصور بمنصب الرئيس التنفيذي لفترة مؤقتة.

وأشارت إلى أن محمد المنصور يحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وبرنامج تطوير التنفيذيين من معهد IMD في سويسرا.

كما بينت أن لدى المنصور خبرة مهنية متميزة تمتد إلى 30 سنة في مجال التشغيل والهندسة والاستشارات التنظيمية في أرامكو السعودية شملت مناصب ادارية واستشارية.

وتابعت الشركة: "عمل مستشارا للتطوير التنظيمي لوزير الصحة ومستشارا زائرا في الولايات المتحدة الامريكية ورئيسا تنفيذيا في القطاع الخاص اكتسب خلالها مهارات قيادية متنوعة في تطوير الاستراتيجيات ونماذج العمل والهيكلة وبرامج تحسين العمليات".

وأعلنت الشركة، في أبريل / نيسان الماضي، عن إنهاء خدمات الرئيس التنفيذي كمال محمد فطايرجي، وتعيين عبدالله بن عودة الغبن العنزي رئيساً تنفيذيً للشركة.

وكشفت البيانات المالية للشركة بالربع الثاني من العام الحالي، عن تحقيق صافي خسائر بلغ 1.03 مليون ريال، مقارنة بأرباح قيمتها 23.44 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2018.

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