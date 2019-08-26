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تعلن شركة نماء للكيماويات عن انهاء خدمات الرئيس التنفيذي وتكليف رئيس تنفيذي لشركة

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تعلن شركة نماء للكيماويات عن انهاء خدمات الرئيس التنفيذي وتكليف رئيس تنفيذي لشركة تعلن شركة نماء للكيماويات عن انهاء خدمات الرئيس التنفيذي وتكليف رئيس تنفيذي لشركة
تعلن شركة نماء للكيماويات عن قرار مجلس الادارة في اجتماعه المنعقد مساء يوم الاحد بتاريخ 24/12/1440هـ الموافق 25/08/2019م بأنهاء خدمات الرئيس التنفيذي المهندس/ عبدالله بن عودة العنزي اعتباراً من تاريخ 25/08/2019م

كما تعلن شركة نماء للكيماويات عن قرار مجلس الادارة في اجتماعه المنعقد مساء يوم الاحد بتاريخ 24/12/1440هـ الموافق 25/08/2019م بتكليف المهندس/ محمد بن عبدالله المنصور رئيس تنفيذي لفترة مؤقتة

اعتباراَ من تاريخ 26/08/2019م.

ويحمل المهندس محمد بن عبدالله المنصور شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وبرنامج تطوير التنفيذيين من معهد IMD في سويسرا. ولدية خبرة مهنية متميزة تمتد لثلاثين سنه في مجال التشغيل والهندسة والاستشارات التنظيمية في ارامكو شملت مناصب ادارية واستشارية، كما عمل مستشارا للتطوير التنظيمي لوزير الصحة ومستشارا زائرا في الولايات المتحدة الامريكية ورئيسا تنفيذيا في القطاع الخاص اكتسب خلالها مهارات قيادية متنوعة في تطوير الاستراتيجيات ونماذج العمل والهيكلة وبرامج تحسين العمليات

والله ولي التوفيق

مباشر (اقتصاد)

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