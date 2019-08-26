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أول تحرك في العراق ردا على القصف الإسرائيلي للحشد الشعبي"

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أول تحرك في العراق ردا على القصف الإسرائيلي للحشد الشعبي" أول تحرك في العراق ردا على القصف الإسرائيلي للحشد الشعبي"

ودعت اللجنة، في بيان لها، إلى إعطاء الضوء الأخضر لقوات "الحشد الشعبي" لضرب تلك الطائرات المسيرة.

وأعلنت هيئة "الحشد الشعبي"، أمس الأحد، عن مقتل أحد عناصرها وإصابة آخر، في قصف نفذته طائرات مجهولة في قضاء القائم، شمال غرب بغداد قرب الحدود السورية.

وذكر بيان للواء 45 في "الحشد الشعبي"، أن القصف استهدف مخازن عتاد. وقال إنه "ضمن سلسلة الاستهدافات الإسرائيلية للعراق، عاودت غربان الشر استهداف الحشد الشعبي، وهذه المرة من خلال طائرتين مسيرتين في عمق الأراضي العراقية بمحافظة الأنبار على طريق عكاشات القائم بمسافة تقرب من 15 كيلو مترا عن الحدود"، مشيرا إلى أن "هذا الاعتداء السافر جاء مع وجود تغطية جوية من قبل الطيران الأمريكي للمنطقة، فضلا عن بالون كبير للمراقبة بالقرب من مكان الحادث".

كما أعلنت قوات الحشد، استهداف طائرة استطلاع حلقت فوق مقر تابع لقوات الحشد في الموصل.

وقال مصدر إن "قوة من استخبارات لواء 50 في الحشد الشعبي في نينوى تمكنت، اليوم، من إسقاط طائرة مسيرة مخصصة لأغراض المراقبة"، مضيفا أن "ذلك جاء بعد اقتراب الطائرة من مقر اللواء".

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