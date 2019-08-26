خالد بن سلمان:نعمل مع أشقائنا في الإمارات لتحقيق الاستقرار باليمن

الرياض - مباشر: أكد نائب وزير الدفاع السعودي أن العلاقة الأخوية الراسخة بين المملكة العربية السعودية والإمارات، وقيادتيهما، والتعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، هو حجر الزاوية لأمن واستقرار المنطقة ورخاءها، أمام مشاريع التطرف، والفوضى، والفتنة، والتقسيم.

وقال الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في سلسلة من التغريدات عبر حسابه الرسمي في تويتر: "نعمل اليوم سوياً مع أشقائنا في الإمارات، لتحقيق الأمن والاستقرار في عدن وشبوه وأبين، وسنستمر مع دول التحالف في توحيد الصف وجمع الكلمة لمواجهة التهديد الإرهابي سواء الحوثي المدعوم إيرانياً أو تنظيمي القاعدة وداعش، وتقديم الدعم للشعب اليمني حتى يسود الأمن والاستقرار كافة أرجاء اليمن.

وتابع: "الحوار الداخلي، وليس الاقتتال، هو السبيل الوحيد لحل الاختلافات اليمنية الداخلية، وشتان بين من يختلف في سبيل مصلحة وطنه وطرق توفير الحياة الكريمة للمواطن اليمني وبين من يقاتل اليمنيين أصل العرب تقرباً وتزلفاً لولاية الفقيه ومشروع النظام الإيراني الإرهابي في المنطقة.

وقال نائب وزير الدفاع السعودي في أوائل الشهر الماضي، إن الحل السياسي باليمن، الذي تدعمه المملكة يتطلب التزاماً تاماً من الميليشيا الحوثية بما توافق عليه اليمنيون.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه التقى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وأكدت له حرص المملكة على الشعب اليمني الشقيق.

التحالف السعودي الإماراتي

وعلى ذات الصعيد، أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أمس الأحد أن التحالف السعودي الإماراتي ضرورة استراتيجية في ظل التحديات المحيطة، واليمن مثال واضح.

وأضاف أنور بن محمد قرقاش، في تغريدات عبر "تويتر"، أن "مشاركة الإمارات في عاصفة الحزم وضمن التحالف العربي جاءت استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين، واستمرارنا في اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية الشقيقة مرتبط بهذه الدعوة".

وتأتي تلك التصريحات بعد أن كشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، أمس بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء أمس الأحد من اعتراض وتدمير (6) صواريخ بالستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة (صعده) في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان.

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