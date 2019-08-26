قوات التحالف تُدمر 6صواريخ بالستية أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه السعودية

الرياض – مباشر: صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الأحد من اعتراض وتدمير ( 6 ) صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة (صعده) في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان.

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي، أن استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالطائرات بدون طيار وكذاك الصواريخ البالستية يعكس حجم الخسائر بمقاتليها وعتادها في ظل استمرار العمليات العسكرية في عمق محافظة صعده بدعم من التحالف وكافة المحاور الأخرى.

وأضاف المالكي أن المحاولات الحوثية تثبت إجرام هذه المليشيا الإرهابية بارتقاء أعمالها العدائية والإرهابية إلى جرائم حرب بحسب القانون الدولي الإنساني، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس".

وأكد المالكي، استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات، وأن هذه الأعمال العدائية والإرهابية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين سيتم التصدي لها بفضل ما يمتلكه التحالف من قدرات.

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