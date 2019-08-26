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إعلام: إسرائيل تقصف قاعدة عسكرية للجبهة الشعبية على الحدود اللبنانية السورية

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إعلام: إسرائيل تقصف قاعدة عسكرية للجبهة الشعبية على الحدود اللبنانية السورية إعلام: إسرائيل تقصف قاعدة عسكرية للجبهة الشعبية على الحدود اللبنانية السورية

وأكدت قناة "النهار" اللبنانية، أن ٣ غارات إسرائيلية استهدفت الحدود اللبنانية – السورية شرقي زحلة، ومن المرجح أن تكون أصابت معسكر الجبهة الشعبية الفلسطينية.

وقال مسؤول من الموقع الفلسطيني، الذي استهدفته ضربات جوية في لبنان، إن طائرات مسيرة من نوع "MK" شنت ثلاث ضربات ولا يوجد جرحى ولكن أضرارا مادية فقط، بحسب رويترز.

وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، حذر إسرائيل برسالة شديدة اللهجة، على خلفية الهجمات الإسرائيلية، فجر الأحد على سوريا.

وقال نصر الله، "انتهى الزمن الذي تقصف فيه إسرائيل لبنان، وتبقى هي في أمان. أقول للإسرائيليين إن نتنياهو يخوض الانتخابات بدمائكم".

وأوضح الأمين العام لحزب الله اللبناني، أنه على الجيش الإسرائيلي على الحدود أن ينتظر ردا وشيكا. مضيفا أنه وقوات حزبه سيدافعون عن لبنان في الحدود البرية وفي البحر وفي السماء أيضاً.

SputnikNews

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