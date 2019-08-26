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"أنصار الله" تعلن استعادة مواقع وإلحاق خسائر بالجيش شمال حجة

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"أنصار الله" تعلن استعادة مواقع وإلحاق خسائر بالجيش شمال حجة "أنصار الله" تعلن استعادة مواقع وإلحاق خسائر بالجيش شمال حجة

وذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على حسابه في "تويتر"، أن الجماعة نفذت عملية هجومية على مواقع للجيش غرب جبل النار في مديرية حرض شمال غربي حجة، تمكنت على اثرها من السيطرة على عدد منها.

ووفقا للمركز، قتل وأصيب عدد كبير من الجيش اليمني جراء العملية.

في السياق، استهدفت "أنصار الله" بصاروخين محليي الصنع نوع "زلزال1" "مداه 3 كيلو مترات" تجمعات لقيادات عسكرية يمنية شمال مديرية حيران شمال غربي حجة.

وأكد تحقيق القصف الصاروخي إصابات مباشرة في صفوف التجمع المستهدف، مشيرا إلى هروع سيارات الإسعاف إلى المكان.

على صعيد آخر، في محافظة الجوف الحدودية مع ، ذكرت "أنصار الله" أنها سيطرت على موقع للجيش اليمني خلال هجوم في منطقة الأجاشر بمديرية خب والشعف شرق الجوف، أوقع قتلى وجرحى من العسكريين.
بشأن مستجدات المواجهات على الحدود اليمنية السعودية، أفاد المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" بأن مقاتلي الجماعة قنصوا جنديا من الجيش السعودي في الخوبة بقطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

وأضاف، أن الجماعة قنصت جنديا من القوات السودانية العاملة، ضمن قوات التحالف العربي، بعملية شرق جحفان في جيزان.

وفي قطاع نجران، أشار المركز إلى قنص قيادي من القوات اليمنية واثنين من مرافقيه في مربع شجع.

إلى ذلك، نفذت "أنصار الله" عمليات إغارة على قوات يمنية في مجازة والربوعة بقطاع عسير، وقبالة قطاع الداير في قطاع جيزان، ألحقت خسائر في صفوف العسكريين اليمنيين، حسب الجماعة.

SputnikNews

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