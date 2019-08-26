أخبار عاجلة

فتحي مبروك يوجه كلمة في حق النادي الأهلي وجمهوره -
فتحي مبروك: أعشق لعب كرة التنس بجانب كرة القدم -
تواصل فعاليات معرض"ماكس 2019" للطيران - تعليق رئيس مجموعة "التحليق الأول" للطيران -
لقاء مع المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أورا العالمية على هامش "بطولة زيد لكرة القدم" -
يوسف القماش: شاركت في بطولات العالم في 2015 & 2017 & 2019 في السباحة -
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني يحكي عن مسلسل حكايات بنات .. الست هي اللي بتتكلم كتير -
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني : الشغل مع الأستاذ عادل أمام فرق معايا 10 سنين خبرة -
صاحبة السعادة-أحمد صلاح حسني : ابتديت من الصفر عشان محدش يقول دا كان لاعب كرة -
صاحبة السعادة- كواليس فيلم الممر .. أحمد صلاح حسني : كنا كتيبة و كأننا دخلنا الجيش فعلاً -
صاحبة السعادة-أحمد صلاح حسني : الدور الحلو بـ يفرض نفسه .. و يتحدث عن الجيل الجديد من الشباب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على قطاع غزة

Google+ Print
الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على قطاع غزة الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على قطاع غزة

رام الله - سبوتنيك. ونقلت وكالة "قدس نت"، عن مصدر لها أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية استهدفت بصاروخ واحد على الأقل موقع "حطين" التابع للمقاومة الفلسطينية قرب "مدينة بيسان الترفيهية" في بلدة بيت لاهيا، قبل أن تقوم الطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف ذات الموقع بأربعة صواريخ.

وقالت المصادر، إن القصف الإسرائيلي أحدث انفجارات عنيفة هزت أرجاء محافظة شمال القطاع غزة.

 وذكر شهود عيان لـ "قدس نت"، أن القصف خلف أضرارا مادية بالموقع المستهدف، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات حتى هذه اللحظة.

وبحسب  "المركز الفلسطيني للإعلام"، ردت المقاومة بإطلاق النار نحو طائرة إسرائيلية مسيرة من طراز "كواد كابتر" شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
استنفار أمني في غزة بعد وقوع انفجارين

استنفار أمني في غزة بعد وقوع انفجارين

"أنصار الله" تعلن قتل وإصابة عسكريين بالجيش اليمني شمال حجة

"أنصار الله" تعلن قتل وإصابة عسكريين بالجيش اليمني شمال حجة

الشرطة الفلسطينية في غزة تكشف تفاصيل انفجار جنوب المدينة

الشرطة الفلسطينية في غزة تكشف تفاصيل انفجار جنوب المدينة

مقتل فلسطينيين وإصابة ثالث جراء غارة إسرائيلية في غزة

مقتل فلسطينيين وإصابة ثالث جراء غارة إسرائيلية في غزة