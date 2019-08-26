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"أنصار الله" تعلن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية والتحالف يرد

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"أنصار الله" تعلن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية والتحالف يرد "أنصار الله" تعلن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية والتحالف يرد

وقال المتحدث، في بيان على صفحته في "فيس بوك"، إن "سلاح الجو المسير نفذ عملية واسعة باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعدد من طائرات قاصف كي 2 استهدفت مرابض الطائرات الحربية ".

وأضاف سريع، " أن الطائرات المسيرة أصابت أهدافها بدقة عالية".

وأكد أن تكرار استهدف  "أنصار الله" لقاعدة الملك خالد الجوية من أجل إخراجها من الخدمة أو إصابتها بالشلل التام، كونها من أهم القواعد التي يستخدمها التحالف في عملياته"، حسب قوله.

ونقلت وكالة الأنباء "واس" عن المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، العقيد تركي المالكي، قوله "إن قوات التحالف أسقطت طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون تجاه المملكة".

وقال المالكي، "قوات التحالف تمكنت مساء يوم الأحد وصباح اليوم الاثنين من اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية، أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة".

ولم تتوافر تفاصيل عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.

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