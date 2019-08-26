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البطلة هداية ملاك: انتقلت إلى صربيا للتدريب مع المنتخب الصربي لأن الجو هناك مهيّأ لذلك

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لقاء مع المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أورا العالمية على هامش "بطولة زيد لكرة القدم"

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