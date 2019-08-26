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بالفيديو : إسرائيل تعلن شن غارات على جنوب سوريا ودمشق تعلن تصديها

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بالفيديو : إسرائيل تعلن شن غارات على جنوب سوريا ودمشق تعلن تصديها بالفيديو : إسرائيل تعلن شن غارات على جنوب سوريا ودمشق تعلن تصديها

جي بي سي نيوز :- قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن مضادات الدفاع الجوي تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق.

وأضافت الوكالة أن العدوان مستمر إلى الآن والدفاعات الجوية تتصدى للأهداف المعادية وتسقط معظمها في المنطقة الجنوبية.

وتابعت الوكالة إن الدفاعات الجوية تسقط الصواريخ المعادية قبل أن تصل إلى أهدافها.

في حين أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، شن غارات جوية على أهداف في ريف العاصمة السورية دمشق، زعم أنها لإحباط عملية "خطط لتنفيذها الحرس الثوري الإيراني وحلفاؤه ضد إسرائيل".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "إحباط عملية إرهابية خطط لتنفيذها فيلق القدس الإيراني ومليشيات شيعية ضد أهداف إسرائيلية",وفق عربي 21.

وأضاف أدرعي أن مقاتلات تابعة للجيش الإسرائيلي شنت ضربة "على عدد من الأهداف الإرهابية في قرية عقربا جنوب شرق دمشق" لإحباط الهجوم، وتابع: "لقد جاءت الغارة ضد نشطاء فيلق القدس الإيراني ومليشيات شيعية حرصت في الأيام الأخيرة على تنفيذ عملية إرهابية ضد أهداف إسرائيلية انطلاقا من الأراضي السورية".

 

جي بي سي نيوز

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