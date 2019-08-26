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كاسبرسكي تطلق فيديو تسويقيًا للترويج لأبرز منتجاتها الخاصة بالشركات

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كاسبرسكي تطلق فيديو تسويقيًا للترويج لأبرز منتجاتها الخاصة بالشركات كاسبرسكي تطلق فيديو تسويقيًا للترويج لأبرز منتجاتها الخاصة بالشركات

أطلقت شركة كاسبرسكي حملة تسويقية إبداعية بالتعاون مع شركة “سلافا” الإبداعية، يقودها المخرج العالمي ألبرتو بيلي. وتسرد مقاطع الفيديو التي تشتمل عليها الحملة قصصًا فكاهية وعاطفية بسيطة حول حلّ متطور ومعقّد تحتاجه الشركات، وذلك من أجل رفع الوعي بعلامة كاسبرسكي والوصول إلى العملاء المحتملين. وصُمّمت الحملة خصيصًا لدعم المنتج الرئيس الخاص بالشركات Kaspersky Endpoint Security for Business.

وبهذه المناسبة؛ قال (بيتر أليشكن) – رئيس قسم التسويق للمستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لدى كاسبرسكي: إن هذه الحملة الترويجية استطاعت أن تُظهر أن مقاطع الفيديو التسويقية التي تُنشئ لدعم المنتجات المؤسسية المعقدة “ليست مملّة بالضرورة”، موضحًا أن الحملة الإبداعية تستهدف الأشخاص الاعتياديين الذين يعملون في مكاتب اعتيادية ويشربون القهوة ويحتفلون بأعياد ميلاد زملائهم، ولكنها تذكرهم بالحاجة الماسّة للأمن المؤسسي لضمان “بيئة عمل آمنة”، وأضاف: “أردنا تطوير حملة من شأنها أن تعزّز بالكامل فكرة أنه ما من شيء يمكن اختراقه عندما تكون الشركة محمية بحلول كاسبرسكي، وقد نجحنا في ترسيخ تلك الفكرة عندما أنشأنا مقاطع فريدة تتسم بكونها جذابة وفكاهية”.

ومن جهته، أعرب (سيرجي بيسنباييف) – رئيس مجموعة الإبداع لدى “سلافا” التي تولّت تصميم الحملة، عن سروره بنيل فرصة العمل مع كاسبرسكي، التي قال إنها “سمحت لنا بتوظيف نموذج يوضح الإمكانات الإبداعية لشبكتنا الإعلانية”، مشيرًا إلى أن الشركات التقنية الكبرى في كثير من الأحيان “لا تبعث برسائلها إلى الجمهور من دون أرقام وإحصاءات مملة”، وأضاف: “كان فريق كاسبرسكي منذ البداية حريصًا على ابتكار شيء من شأنه أن يفاجئ الناس ويثير اهتمامهم، ولهذا حرصنا في “سلافا” على العمل في المشروع، ونحن سعداء بالنتائج وبعمل المخرج ألبيرتي بيلي”.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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