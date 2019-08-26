منصات وأجهزة مبتكرة للألعاب من إتش بي الآن في الإمارات

استعرضت شركة (إتش بي) HP أحدث تشكيلة منصات وأجهزة للألعاب من طرازي OMEN و Pavilion Gaming المبتكرين، لترسي بذلك معايير متميزة للأداء الفائق في مجال الألعاب الإلكترونية. وجرى استعراض مجموعة المنتجات الكاملة خلال الفعالية التي أقامتها (إتش بي) بمنطقة القوز في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي دعت فيها عشّاق الألعاب والشخصيات المؤثرة وشركائها للتعرف عمليًا على إمكاناتها.

وفي معرض تعليقه على إطلاق مجموعة المنتجات الكاملة لعلامة OMEN، قال (بيتر أوجانيسيان) – المدير العام لشركة (إتش بي) في دولة الإمارات ومنطقة شرق أفريقيا: “إن توسيع نطاق مجموعة منتجاتنا المخصصة للألعاب الإلكترونية يعكس التزامنا المتواصل بدعم مجتمع الألعاب. وفي ظل النمو الذي تشهده صناعة الألعاب الإلكترونية بالمنطقة، فإننا ندرك تمامًا الرغبة المتزايدة من جانب عشّاق الألعاب لامتلاك المزيد من المنتجات المبتكرة ذات القدرات الهائلة. ومن هذا المنطلق، فإننا حريصون على توفير تشكيلة ذات قدرات واسعة تضم أجهزة حاسوب محمولة وملحقات وشاشات، من خلال إتاحة الفرصة لعملائنا للتعرف على أرقى المستويات من حيث تصاميم المنتجات والمظهر الخارجي والأداء والإتقان الهندسي”.

وقد ضمّت مجموعة المنتجات التي جرى استعراضها خلال الفعالية الحاسوب المحمول OMEN X 2S الذي استقطب اهتمام الحضور من عشّاق الألعاب الإلكترونية، إذ يُعد أول جهاز حاسوب مزدوج الشاشة للألعاب في العالم. ويعد جهاز OMEN X 2S ثورة في الجوانب الأساسية المتوقعة من أجهزة الحاسوب المخصصة للألعاب، بفضل ما يحتويه من قدرات المهام والوظائف المتعددة. ويقدم هذا الحاسوب المحمول ذو الميزات المصممة لتلبية احتياجات اللاعبين، أحدث الإمكانات اللازمة لتصل نخبة محترفي الألعاب الإلكترونية بالمنطقة إلى أعلى معدلات الأداء.

ومن جانبها، قالت (كاتيا مرحب) – مديرة وحدة أجهزة الحاسوب الشخصية والاستهلاكية في شركة (إتش بي) الشرق الأوسط، تعليقًا على إطلاق حاسوب OMEN X 2S: “تشير نتائج الأبحاث إلى أن 82% من العملاء يستخدمون هواتفهم المحمولة لإرسال رسائل أثناء ممارستهم للألعاب الإلكترونية، وما يقرب من 61% يستمعون إلى الموسيقى، فيما يقوم 49% منهم بمشاهدة عروض البث المباشر المرتبطة بالألعاب أو محتوى الفيديو أو تصفح المواقع الإلكترونية. ومن خلال هذه البيانات، فقد قمنا بتصميم جهاز OMEN X 2S المنتج الذي يقدم أول شاشة مزدوجة للألعاب في العالم إلى أسواق المنطقة، ما يفسح المجال لتهيئة بيئة جديدة للاعبين ويعزز طريقة تفاعلهم أثناء اللعب”.

وأضافت: “يتضمن الجهاز عددًا من المميزات الإضافية الأخرى التي تضفي مزيدًا من المتعة على تجربة اللعب، حيث يقدم للاعبين خيار بث محتوى الشاشة في الوقت الفعلي والذي يتيح لهم فصل أجزاء من الشاشة الرئيسية وتكبيرها، بما في ذلك إمكانية نسخ الجزء الخاص بالخريطة في لعبة سباقات، ونقلها إلى الشاشة الثانوية”.

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وبالإضافة إلى هذه القدرات الخاصة بأبعاد الشاشة والتحكم بالمحتوى والتي تضفي تجربة غامرة، يصل سُمك الشاشة إلى 20 ملم وهي محاطة بإطار معدني بالكامل ما يجعل الجهاز أول حاسوب محمول للألعاب في العالم بشاشة ذات مقاس قطري 15 بوصة تحتوي على مكون معدني سائل تمت إضافته إلى النظام الحراري بطريقة Thermal Grizzly Conductonaut. ويؤدي ذلك إلى تشتيت الحرارة بطريقة رائعة بما يعادل 10 مرات خاصية التوصيل الحراري التي تتسم بها طبقة زيت السيليكون الحراري، ويعزز الأداء بما يصل إلى 28% إطار للثانية بما يفوق طبقة الزيتي التقليدية وفقًا لمقياس Apex Legends، وبمعدل 8.5% أسرع من الفترة الزمنية الفاصلة وفقًا لاختبار Blender Benchmark.

ويضم جهاز الحاسوب المحمول OMEN Tempest، وهي وحدة حرارية متقدمة ومحسّنة تقوم بتشغيلها مروحة بقدرة 12 فولت، حيث تستفيد من منظومة تهوية ثلاثية الجوانب تحافظ على سريان الهواء في خمس اتجاهات بما يضمن برودة مكونات الجهاز. أما العنصر المسؤول عن توفير صورة فائقة الجودة أشبه بالصورة الواقعية، فهو عبارة عن بطاقة رسومات تصل إلى NVIDIA GeForce RTX 2080 ومزوّدة بتصميم Max-Q6.

وبالإضافة إلى ذلك، يضم الجهاز عددًا من الوظائف والمكونات التي تجعل تجارب الألعاب الإلكترونية متعددة المهام وواسعة النطاق التي تحتاج إلى موارد هائلة أسهل من أي وقت مضى، حيث أن الجهاز مزوّد بالجيل التاسع من معالجات Intel Core i9 ذات الأداء الفائق والمخصصة للأجهزة المحمولة بقدرة 5.0 جيجاهرتز تربو، ذات ثمانية مراكز و16 سلسلة عمليات، وذاكرة وصول عشوائي RAM تصل سعتها إلى 32 جيجابايت.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد كشفت (إتش بي) خلال معرض Gamescom الذي عُقد خلال الأسبوع الجاري، عن خدمات وبرنامج OMEN بإمكانيات هائلة، جنبًا إلى جنب مع طرازي OMEN وPavilion للألعاب، واللذين تم تصميمهما خصيصًا لتوفير تجارب ألعاب إلكترونية رائعة تناسب اللاعبين على اختلاف مستوياتهم. وتتيح (إتش بي) للاعبين تحسين مستوياتهم بلا حدود، وذلك من خلال توفير الإرشادات وخدمات جديدة للألعاب ضمن منصة OMEN Command Center. وإلى جانب إطلاق خدمات وبرمجيات الألعاب بالقدرات الهائلة، فقد أعلنت (إتش بي) عن إطلاق شاشات وملحقات أجهزة حاسوب جديدة، وتضم كلًا من شاشة OMEN X 27 المجهّزة للألعاب الإلكترونية، وسماعة OMEN Mindframe Prime ولوحة مفاتيح OMEN Encoder، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المنتجات المساعدة الأخرى ضمن تشكيلة OMEN Transceptor.وخلال الفعالية، لفتت منتجات Pavilion للألعاب أنظار الحضور، لاسيما الأجهزة والملحقات القائمة على مفهوم “افعلها بنفسك” وهي Pavilion Gaming Desktop و Pavilion Gaming Keyboard 800، وأول وحدة تحكم مركزي CPU المجهّزة بمعالج AMD والمخصصة لأجهزة الحاسوب المحمول طراز Pavilion Gaming 15. وتتكامل هذه المنتجات مع شاشات HP 22x و HP 24x ذات القدرات المثالية لعشّاق الألعاب الإلكترونية الباحثين عن الأجهزة ذات الجودة العالية وبأسعار في متناول إمكانياتهم المادية.

واستعرضت شركة (إتش بي) خلال فعالية الإعلان عن منتجاتها الجديدة عددًا من أجهزة الحاسوب المحمولة والمكتبية والملحقات والشاشات، وهي: الحاسوب المحمول OMEN بشاشة مقاس 17 بوصة، والحاسوب المحمول OMEN بشاشة مقاس 15 بوصة، والحاسوب المحمول Pavilion، وشاشةOMEN X Emperium مقاس 65 بوصة، وشاشة OMEN X 25 Gaming، ومقعد OMEN، وسماعة OMEN.

هذا؛ وسوف يُطرح الحاسوب المحمول X OMENبالأسواق بدءًا من منتصف شهر أيلول/ سبتمبر، ويبدأ السعر من 11,599 درهمًا إماراتيًا، وسوف يُطرح الحاسوب المحمول OMEN by HP 17 بنهاية شهر آب/ أغسطس، ويبدأ السعر من 10,099 درهمًا إماراتيًا. كما سيُطرح الحاسوب المحمول OMEN by HP 15 بنهاية شهر آب/ أغسطس، ويبدأ السعر من 8,399 درهمًا إماراتيًا.

وتعتزم (إتش بي) طرح Power Pavilion بنهاية شهر آب/ أغسطس، ويبدأ السعر من 3,599 درهمًا إماراتيًا، في حين سوف تُطرح شاشة OMEN X Emperium 65 خلال شهر أيلول/ سبتمبر، ويبدأ السعر من 15,299 درهمًا إماراتيًا. وسوف تُطرح شاشة الألعاب OMEN X 25 خلال شهر أيلول/ سبتمبر، ويبدأ السعر من 1,899 درهمًا إماراتيًا. أما مقعد OMEN by HP فهو متوفر حاليًا لدى جميع متاجر التجزئة بسعر 1,299 درهم إماراتي. وكذلك، فإن سماعة الرأس OMEN by HP Mindframe متوفرة حاليًا لدى جميع متاجر التجزئة بسعر 699 درهمًا إماراتيًا.