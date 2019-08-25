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رئيس مجلس الأمة الكويتي يكشف الوضع الصحي لأمير البلاد

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ونفى الغانم، في عدة تدوينات على "تويتر"، اليوم الأحد 25 أغسطس / آب، الشائعات، التي جرى تداولها من قبل ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي حول مرضه.

وأوضح رئيس مجلس الأمة الكويتي أنه يلتقي الأمير بشكل شبه يومي، وكتب على "تويتر": "مشين ومعيب ولا أخلاقي ما تنشره بعض الحسابات الوهمية والمشبوهة عن صحة صاحب السمو أمير البلاد، الذي مر بعارض صحي بسيط تجاوزه بفضل من الله تعالى".

© AP Photo / Jon Gambrell

وكتب في تدوينة أخرى:"لمن سألني من الأخوة المواطنين ومن الأصدقاء خارج الكويت، أؤكد فضلا ما أكده الديوان الأميري أنه بصحة وعافية، وأنا ألتقيه بشكل يومي ومستمر".

واستطرد:"نحن كويتيون وما كنا نرجوه طيلة الأيام الماضية أن يرتاح قليلا وألا يضغط على نفسه كثيرا وأن يقضي فترة استشفائه ونقاهته كاملة"، مضيفا:"حفظك الله يا سمو الأمير وأدامك ذخرا للبلاد".

وتسببت الحالة الصحية لأمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، بحدوث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج، وفي غضون ساعات قليلة تصدر هاشتاغ "صباح الأحمد الصباح" و"صباح الأحمد خطاك السوء"، قائمة الوسوم الأكثر تداولا في الخليج على موقع "تويتر".

ونشر عدد كبير من الإعلاميين والمشاهير الكويتيين والخليجيين تعليقات حول الحالة الصحية لأمير الكويت.

​وأطلق بعض مستخدمي مواقع التواصل مجموعة من التحذيرات، من بعض التقارير الإعلامية التي وصفوها ببث الإشاعات المغرضة حول صحة أمير الكويت.

ووصفوا تلك الحسابات بأنها تحاول زعزعة أمن واستقرار الكويت، وطالبوا بوضع مروجي تلك الإشاعات المغرضة تحت طائلة المحاسبة القانونية.

وكان أبرز المعلقين الإعلامي طلال الكشتي، الذي قال:"اللهم اشفي والدنا وأميرنا سمو الشيخ صباح الأحمد، وانثر العافية في جسده واسقه لذة الصحة، واجعله سالم معاف لا ضرر فيه ربي اشفه شفاء، لا يغادر سقما اللهم آمين".

​وكان وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي بالإنابة محمد ضيف الله أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد تعافى من "العارض الصحي" الذي تعرض له.

وقال الوزير الكويتي، إنه تم إجراء "الفحوصات الطبية المعتادة" للشيخ صباح وتكللت نتائجها بـ"التوفيق والنجاح"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، دون كشف مزيد من التفاصيل عن طبيعة العارض الصحي.

ونقلت الوكالة عن وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة محمد ضيف الله شرار قوله، إن "الشيخ صباح الذي يبلغ عمره 90 عاما أجرى فحوصات طبية وكانت نتائجها جيدة.

SputnikNews

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