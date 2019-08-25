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مجلس السيادة السوداني يعلن حالة الطوارئ في بورتسودان

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ولفتت وكالة "رويترز" إلى قول المتحدث باسم المجلس السيادي العميد ركن طاهر أبوهاجة، إنه تمت إقالة القائم بأعمال والي ولاية البحر الأحمر ومدير جهاز الأمن بالولاية، التي عاصمتها بورسودان.

وأدى أعضاء مجلس السيادة، الذي يتألف من سياسيين مدنيين وقادة عسكريين، اليمين، الأسبوع الماضي. 

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

وأدى اليمين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي سيشكل حكومة في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وتسببت الاشتباكات بين أبناء قبيلتي بني عامر والنوبة، التي كانت تحدث في السابق اندلعت مجددا، يوم الأربعاء، واستمرت حتى يوم السبت، بحسب الشرطة السودانية.

وتعد بورسودان، المنفذ الرئيسي للسودان على البحر، ويستخدمه أيضا جنوب السودان لتصدير النفط.

وطبقا لاتفاق تقاسم السلطة يعلن مجلس السيادة حالة الطوارئ بناء على طلب من مجلس الوزراء الذي لم يتشكل بعد.

وبموجب الاتفاق يتعين موافقة المجلس التشريعي على حالة الطوارئ خلال 15 يوما على الرغم من أن المجلس التشريعي أيضا لم يتشكل حتى الآن.

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