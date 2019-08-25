الحكومة السورية تشكل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات مجموعة إصلاح القطاع العام

أفادت وكالة "سانا" إن مجلس الوزراء السوري قرر في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس الوزراء تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ التوصيات التي خلصت إليها مجموعة العمل المكلفة إصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي وتشمل مهامها تخطيط وتنفيذ إصلاح وتطوير وإعادة هيكلة القطاع المذكور بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

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وقالت الوكالة أن المجلس أقر منهجية الترميز الوطني للخدمات التي تقدمها الجهات العامة للمواطنين والمراسلات المتبادلة بين هذه الجهات بحيث تمثل كل خدمة رمزا إلكترونيا خاصا وتشكل هذه المنهجية خطوة أساسية في مشروع الحكومة الإلكترونية باعتبارها تسهل وتسرع تبادل البيانات والمعلومات إلكترونيا.

واستعرض المجلس الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتوفير الطحين وفق المواصفات المعتمدة وتحسين نوعية رغيف الخبز حيث أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف الحرص على تأمين مخصصات المطاحن بشكل منتظم وتشديد الرقابة على عملها لتوفير رغيف الخبز بالجودة والنوعية المطلوبة.

وخصص المجلس ملياري ليرة لمحافظتي حماة وريف دمشق لاستكمال المشاريع الخدمية والتنموية التي تم إطلاقها في المحافظتين.

وقال وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أن غالبية المديريات والمؤسسات الحكومية بدأت ممارسة أعمالها وتقديم خدماتها في المناطق المحررة من الرقة في حين أن عدم وضع بعض المؤسسات بالخدمة يعود لأسباب تتعلق بتأمين الاتصالات والكهرباء وهو أمر تتم معالجته لعودتها إلى العمل.