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الحريرى: سقوط طائرتين إسرائيليتين اعتداء على السيادة اللبنانية

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الحريرى: سقوط طائرتين إسرائيليتين اعتداء على السيادة اللبنانية الحريرى: سقوط طائرتين إسرائيليتين اعتداء على السيادة اللبنانية

مباشر: وصف رئيس اللبنانية سعد الحريري سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين من دون طيار فوق الضاحية الجنوبية لبيروت بأنه" اعتداء على السيادة اللبنانية وخرق صريح لقرار مجلس الأمن 1701 (الصادر في أعقاب العدوان الإسرائيلي على لبنان صيف عام 2006).

وقال الحريري، إنه سيبقى على تشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري لتحديد الخطوات المقبلة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار الحريري إلى أن "العدوان الإسرائيلي الجديد" الذي تزامن مع تحليق كثيف للطيران الإسرائيلي فوق بيروت والضواحي اللبنانية يشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي ومحاولة لدفع الأوضاع نحو مزيد من التوتر.

وأكد أن المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان في العالم أمام مسئولية حماية القرار الأممي 1701 من مخاطر الخروقات الإسرائيلية وتداعياتها، لافتا إلى أن الحكومة اللبنانية ستتحمل مسئولياتها الكاملة في هذا الشأن، بما يضمن عدم الانجرار لأي مخططات معادية تهدد الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية.

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