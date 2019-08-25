التضخم السنوي بالجزائر يتراجع لـ2.7% خلال يوليو 2019

مباشر: بلغت وتيرة تطور أسعار الاستهلاك – التضخم ـ في الجزائر 2.7 بالمائة على أساس سنوي حتى نهاية شهر يوليو/تموز 2019، وفقا لـ"الديوان الوطني للإحصائيات".

وأفادت وكالة الانباء الجزائرية "واج"، بأن وتيرة تطور أسعار الاستهلاك على أساس سنوي إلى غاية يوليو/تموز 2019 تمثل متوسط معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه استنادا لـ12 شهرا الممتدة من أغسطس/ آب 2018 إلى غاية يوليو/تموز 2019 مقارنة بالفترة الممتدة من أغسطس/آب 2017 إلى يوليو/ تموز 2018.

وأضافت أن المتغير الشهري لأسعار الاستهلاك -وهو المؤشر الصافي لأسعار الاستهلاك في يوليو/تموز 2019 مقارنة بشهر يونيو/ حزيران لنفس السنة-فقد عرف تراجعا طفيفا (- 0.7 بالمائة) وفقا لمعطيات الديوان.

وبخصوص المُتغير الشهري حسب فئة المُنتَج، انخفضت أسعار السلع الغذائية بـ2.44 بالمائة خلال شهر يوليو/تموز المنصرم مقارنة بشهر يونيو/حزيران 2019.

وأوضح الديوان أن هذا الانخفاض ناجم أساسا عن تراجع أسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة بـ (-4.92 بالمائة).

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