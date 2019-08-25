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تواصل فعاليات معرض"ماكس 2019" للطيران - تعليق رئيس مجموعة "التحليق الأول" للطيران
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الأربعاء 28 أغسطس 2019 12:42 صباحاً
لقاء مع المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أورا العالمية على هامش "بطولة زيد لكرة القدم"
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الأربعاء 28 أغسطس 2019 12:35 صباحاً
يوسف القماش: شاركت في بطولات العالم في 2015 & 2017 & 2019 في السباحة
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الأربعاء 28 أغسطس 2019 12:35 صباحاً
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني يحكي عن مسلسل حكايات بنات .. الست هي اللي بتتكلم كتير
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الأربعاء 28 أغسطس 2019 12:23 صباحاً
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني : الشغل مع الأستاذ عادل أمام فرق معايا 10 سنين خبرة
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الأربعاء 28 أغسطس 2019 12:23 صباحاً
صاحبة السعادة-أحمد صلاح حسني : ابتديت من الصفر عشان محدش يقول دا كان لاعب كرة
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الأربعاء 28 أغسطس 2019 12:23 صباحاً
صاحبة السعادة- كواليس فيلم الممر .. أحمد صلاح حسني : كنا كتيبة و كأننا دخلنا الجيش فعلاً
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الأربعاء 28 أغسطس 2019 12:23 صباحاً
صاحبة السعادة-أحمد صلاح حسني : الدور الحلو بـ يفرض نفسه .. و يتحدث عن الجيل الجديد من الشباب
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الأربعاء 28 أغسطس 2019 12:23 صباحاً
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسن يحكي عن أصعب مشاهد في مسلسل "حكايتي" مع ياسمين صبري
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الأربعاء 28 أغسطس 2019 12:23 صباحاً
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني : اجواء تصوير مسلسل "حكايتي" من أسباب نجاحه
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الأربعاء 28 أغسطس 2019 12:23 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
باب الخلق | لقاء الدكتور عمرو يسري - حلقة الأحد 25 اغسطس 2019 | الرهاب الاجتماعي
مصر
Al Nahar TV
الأحد 25 أغسطس 2019 10:22 مساءً
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