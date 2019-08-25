Cyberverse .. هواوي تكشف النقاب عن عالم جديد

ابتكار ينتشر على نطاق العالم ويتماها بسلاسة مع العالم المادي ويجري تحديثه بشكل مباشر، هي أهداف لطالما سعت إليها شركات تطوير التقنيات الحديثة. لقد تخيل العديد من كتّاب الخيال العلمي مستقبلًا يطور فيه البشر تقنيات بصرية غير مسبوقة تتجاوز حدود المكان والزمان، وتحول اليوم الخيال إلى حقيقة عندما كشف (لو واي) النقاب عن تقنية (سايبرفرس) Cyberverse الأكثر حداثة خلال “مؤتمر مطوري هواوي 2019″ الذي عقد في مبنى “سونغشان ليك” التابع لهواوي بتاريخ 11 آب/ أغسطس 2019. لنكتشف العالم الجديد، ولنصنعه معًا.

وصف (لو واي) Cyberverse بأنها تقنية متقدمة ومبتكرة تدمج العالم الافتراضي مع نظيره الواقعي. وتوفر التقنية لمستخدمي هواتف هواوي الذكية تجربة تفاعلية جديدة كليًا وتجربة بصرية لا مثيل لها من خلال بناء جسر وصل بين المستخدمين والمكان والبيانات عبر خاصية الحوسبة المكانية.

ولعب “لوه واي” كبير مهندسي الكاميرا في شركة هواوي دورًا مهمًا في مسيرة هواوي الثورية في تطوير تقنيات كاميرا الهواتف الذكية بدءًا من الجيل الأول للكاميرات المزدوجة وحتى أحدث طراز في سلسلة P30 Pro. ويعتقد (لو واي) أنه وبفضل تطوير تقنيات الكاميرا، تطورت قدرات الهواتف الذكية في استشعار العالم المحيط.

وتشتمل تقنية Cyberverse على إمكانات، مثل: الخريطة الثلاثية الأبعاد ذات الدقة الفائقة، والحوسبة المكانية والقدرة المحسنة الأفضل على فهم السيناريوهات المختلفة وأسلوب العرض الغامر والواقعي للغاية. وستساعد هذه التقنية إلى جانب تقنية الجيل الخامس التي تستفيد من ميزات السحابة في بناء عالم افتراضي متكامل مع الواقع لتوفير خدمة قيّمة وجديدة.

وتمتاز تقنية Cyberverse بخاصية الحوسبة المكانية الشاملة لكافة السيناريوهات التي تمكّن الهاتف الذكي من تحديد موقعه بدقة السنتيمتر واستشعار اتجاهه بهامش خطأ يساوي درجة واحدة. وتتيح معلومات الموقع والتوجيه الدقيقة للغاية إمكانية دمج العالم الواقعي بنظيره الافتراضي بسلاسة تامة.

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وتستخدم خاصية معالجة السيناريوهات في تقنية Cyberverse تقنيات التعلّم العميق لتحليل معلومات الموقع الجغرافي، مما يحسن قدرة الهاتف على تحديد البيئة والأشياء المادية بدقة. كما تستطيع خاصية HDMAP في تقنية Cyberverse من رسم خرائط متعددة الأبعاد وعالية الدقة ومتعددة المصادر عبر تحديد ماهيّة البيئة المحيطة بشكل تلقائي. وتتيح هذه الوظيفة للهواتف الذكية إمكانية الحصول على معلومات دقيقة وثلاثية الأبعاد عن المناطق المحيطة بها. ويجمع التجسيد الغامر في تقنية Cyberverse بين العرض الافتراضي والواقعي، مما يوفر بدوره تجربة مشاهدة أكثر واقعية وحيوية.

وتكشف هواوي مع إطلاق تقنية Cyberverse عن عالم جديد ومتكامل مع الواقع بسلاسة، كما توفر أيضًا هيكل تطوير شامل للمطورين والشركاء، وتدعوهم إلى بناء هذا العالم الرقمي الجديد معًا.

ويتوقع (لو واي) أن تُستخدم تقنية Cyberverse في الأماكن العامة مثل مناطق الجذب السياحي والمتاحف والأبنية الذكية والمطارات ومحطات القطارات السريعة والمباني التجارية. ومن المقدر أن تحدد الشركة خمسة مواقع للاختبار تغطي مجموعة من سيناريوهات التطبيق قبل نهاية عام 2019. وستُستخدم تقنية Cyberverse في 100 موقع قبل نهاية الربع الثاني من عام 2020، وفي 1000 موقع بحلول نهاية العام ذاته. وسنشهد مع تطوير هذه التقنية تزويد المستخدمين بخدمات بصرية جديدة كليًا وتجربة تفاعلية سلسة تدمج العوالم الافتراضية مع الواقع. وسيكون لذلك تأثير كبير على طريقة تفاعلنا مع هواتفنا الذكية والتجارب التي ستنتج عن استخدام التقنية. وستتعاون هواوي مع الشركاء لتوفر التقنيات الرقمية لكل مستخدم ومنزل وشركة لتساهم بخلق عالم ذكي متصل بالكامل.