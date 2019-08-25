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"سلطة العقبة" : ثمن استرداد إغراق الطائرة خلال عام

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"سلطة العقبة" : ثمن استرداد إغراق الطائرة خلال عام "سلطة العقبة" : ثمن استرداد إغراق الطائرة خلال عام

جى بي سي نيوز :-  علّق الناطق الإعلامي باسم سلطة مفوضية سلطة العقبة الاقصادية د. عبد المهدي القطامين حول موضوع اغراق الطائرة وكلفته المالية.

ورفض في تصريح عبر صفحته على "فيسبوك" وصف ذلك بـ"البطر" و "ليس له من داع"، وقال "للحقيقة فإن ثمن شراء الطائرة لا يعادل ثمن شراء سيارة ٨٧ ألف دينار قيمة الشراء".

وبيّن أن من شأن إغراق الطائرة في الخليج "تعزيز الغوص في العقبة، وهي رياضة يقصدها الآلاف من مختلف دول العالم ويأتون للعقبة لهذه الغاية".

وتابع القطامين "بحسبة بسيطة فإن السائح الغطاس ينفق في العقبة ما يقارب ألف دينار للرحلة الواحدة، تتوزع على الفنادق ووسائط النقل ومراكز الغوص والمطاعم وغيره".

وأضاف "لمزيد من الايضاح، فإن الاقبال على الغوص في العقبة خلال العام الماضي زادت نسبته  ١٥ % عن العام الذي سبقه، ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة العام الحالي بما يتجاوز ٢٥ % عن العام الماضي، بمعنى أن ثمن الطائرة سيتم استرداده خلال عام وهي أعلى نسبة عائد على الاستثمار يمكن أن تحقق من أي نشاط استثماري".

واعتقد أن "تصوير الأمور على غير حقيقتها هو ضرب في خاصرة الوطن ولي لعنق الحقيقة"، وقال في ختام مداخلته "لا يمكن أن نُنشّط الاستثمار ونشجع السياحة دون انفاقات فعلية لتطوير القطاع ".

 

جي بي سي نيوز

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