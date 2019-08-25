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تواصل فعاليات معرض"ماكس 2019" للطيران - تعليق رئيس مجموعة "التحليق الأول" للطيران
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الأربعاء 28 أغسطس 2019 12:42 صباحاً
لقاء مع المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أورا العالمية على هامش "بطولة زيد لكرة القدم"
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الأربعاء 28 أغسطس 2019 12:35 صباحاً
يوسف القماش: شاركت في بطولات العالم في 2015 & 2017 & 2019 في السباحة
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الأربعاء 28 أغسطس 2019 12:35 صباحاً
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني يحكي عن مسلسل حكايات بنات .. الست هي اللي بتتكلم كتير
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الأربعاء 28 أغسطس 2019 12:23 صباحاً
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني : الشغل مع الأستاذ عادل أمام فرق معايا 10 سنين خبرة
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الأربعاء 28 أغسطس 2019 12:23 صباحاً
صاحبة السعادة-أحمد صلاح حسني : ابتديت من الصفر عشان محدش يقول دا كان لاعب كرة
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الأربعاء 28 أغسطس 2019 12:23 صباحاً
صاحبة السعادة- كواليس فيلم الممر .. أحمد صلاح حسني : كنا كتيبة و كأننا دخلنا الجيش فعلاً
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الأربعاء 28 أغسطس 2019 12:23 صباحاً
صاحبة السعادة-أحمد صلاح حسني : الدور الحلو بـ يفرض نفسه .. و يتحدث عن الجيل الجديد من الشباب
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الأربعاء 28 أغسطس 2019 12:23 صباحاً
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسن يحكي عن أصعب مشاهد في مسلسل "حكايتي" مع ياسمين صبري
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الأربعاء 28 أغسطس 2019 12:23 صباحاً
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني : اجواء تصوير مسلسل "حكايتي" من أسباب نجاحه
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الأربعاء 28 أغسطس 2019 12:23 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
اقترحوا موضوع نتكلم فيه سواء عن شخص أو فكرة أو مكان وابعتولنا أفكاركم في باب الخلق
مصر
Al Nahar TV
الأحد 25 أغسطس 2019 09:00 مساءً
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