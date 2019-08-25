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إطلاق 3 صواريخ من غزة على جنوب إسرائيل والجيش الإسرائيلي: تم إسقاط اثنين منها

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© Photo / AMIR COHEN

وذكرت  "سكاي نيوز" على "تويتر"، أن صاروخا تم إطلاقه من غزة على شارع في مستوطنة إسرائيلية قرب القطاع دون وقوع إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن 3 صواريخ أطلقت على إسرائيل من غزة وتم اعتراض 2 منها، بحسب شبكة "سكاي نيوز"، بينما بينما نقلت شبكة "قدس" على "تويتر" عن مصادر إسرائيلية قولها إن الهجوم تسبب في إصابة مستوطن بجروح، بينما أصيب 5 آخرين بالهلع جراء سقوط صواريخ على مستوطنات غلاف غزة".

وقال مراسل "سبوتنيك" إن الجيش الإسرائيلي أعلن أن منظومته الدفاعية اعترضت قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من قطاع غزة، فيما سقطت الثالثة بمنطقة مفتوحة.

وقال الجيش في بيان إنه "رصد إطلاق ثلاث قذائف من قطاع غزة، والقبة الحديدية تصدت لقذيفتين، وسقطت الثالثة في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات"، وذلك بعد أن أفاد بانطلاق صافرات الإنذار بالبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

SputnikNews

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