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"أنصار الله": إطلاق 10 صواريخ باليستية على مطار جازان وعشرات القتلى والجرحى

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"أنصار الله": إطلاق 10 صواريخ باليستية على مطار جازان وعشرات القتلى والجرحى "أنصار الله": إطلاق 10 صواريخ باليستية على مطار جازان وعشرات القتلى والجرحى

وأشار المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لأنصار الله، العميد يحيى سريع، إلى أن تلك الصواريخ أسقطت عشرات القتلى والجرحى في صفوف القوات .

وقال سريع في تصريحات نقلتها قناة "المسيرة" التابعة لأنصار الله: "القوة_الصاروخية التابعة لأنصار الله أطلقت 10 صواريخ بالستية من نوع بدر 1 باتجاه جازان".

وتابع " ضربت الـ10 صواريخ الباليستية مرابض الطائرات الحربية والاباتشي في مطار جازان الإقليمي ومواقع عسكرية أخرى في جازان".

ومضى قائلا "أوقعت تلك الصواريخ عشرات القتلى والجرحى من الجيش السعودي".

ووصف سريع تلك العملية بأنها "أكبر عملية للقوة الصاروخية بالصواريخ الباليستية متوسطة المدى".

وأردف "عملية القصف الواسعة بالصواريخ الباليستية على جازان، ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر".

وأتم سريع قائلا "نعد النظام السعودي بعمليات أكبر وأوسع، كلما استمر في عدوانه وحصاره".

يتبع..

SputnikNews

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