أخبار عاجلة

لقاء مع المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أورا العالمية على هامش "بطولة زيد لكرة القدم" -
يوسف القماش: شاركت في بطولات العالم في 2015 & 2017 & 2019 في السباحة -
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني يحكي عن مسلسل حكايات بنات .. الست هي اللي بتتكلم كتير -
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني : الشغل مع الأستاذ عادل أمام فرق معايا 10 سنين خبرة -
صاحبة السعادة-أحمد صلاح حسني : ابتديت من الصفر عشان محدش يقول دا كان لاعب كرة -
صاحبة السعادة- كواليس فيلم الممر .. أحمد صلاح حسني : كنا كتيبة و كأننا دخلنا الجيش فعلاً -
صاحبة السعادة-أحمد صلاح حسني : الدور الحلو بـ يفرض نفسه .. و يتحدث عن الجيل الجديد من الشباب -
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسن يحكي عن أصعب مشاهد في مسلسل "حكايتي" مع ياسمين صبري -
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني : اجواء تصوير مسلسل "حكايتي" من أسباب نجاحه -
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني : نوع الوجع اللي موجود في شخصية "علي " موجودة في شباب كتير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

الجيش اليمني يستعيد موقعا عسكريا ويأسر قياديا من قوات المجلس الانتقالي

Google+ Print

© REUTERS / FAWAZ SALMAN

القاهرة– سبوتنيك. وقال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك، إن "قوات اللواء 21 ميكا استعادت تبة الإرسال شرق مدينة عتق مركز محافظة شبوة، إثر هجوم شنته على النخبة الشبوانية التي سيطرت عليها قبل ساعات".

وأضاف المصدر، أن اللواء 21 ميكا أسر خلال المواجهات أركان حرب اللواء الثامن صاعقة العقيد مازن حسين قهس الجنيدي، بعد استقدامه على رأس تعزيزات من محافظة أبين جنوب اليمن إلى تخوم مدينة عتق.

وأشار إلى اغتنام الجيش اليمني 3 آليات ومدرعة أثناء استعادته تبة الإرسال من قبضة النخبة الشبوانية.

وسيطر المجلس الانتقالي في 10 أغسطس/آب الجاري، على العاصمة المؤقتة عدن، أعقبها سيطرته على مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، بعد استيلاء قواته على معسكرين للجيش اليمني هناك، فيما يسعى للسيطرة على مدينة عتق مركز محافظة شبوة.

ومن شأن سيطرة المجلس الانتقالي على شبوة أن يهدد إيرادات اليمنية من العائدات النفطية كونها تعتمد على ما تنتجه وتصدره محافظتا شبوة وحضر موت من النفط الخام في تغطية نفقاتها.

ودعت للتهدئة بين المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية. وأعلن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير أن الرياض "تدعو الأطراف اليمنية في عدن للاجتماع عاجلاً في جدة، ووأد هذه الفتنة، وتوحيد الصف".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
صحيفة أمريكية: خطة لحث السعودية على عقد لقاء سري مع "الحوثيين" في دولة عربية

صحيفة أمريكية: خطة لحث السعودية على عقد لقاء سري مع "الحوثيين" في دولة عربية

مصدر في الجيش العراقي يكشف تفاصيل الغارة الإسرائيلية وعلاقتها بالطائرات المسيرة التي تضرب السعودية

مصدر في الجيش العراقي يكشف تفاصيل الغارة الإسرائيلية وعلاقتها بالطائرات المسيرة التي تضرب السعودية

اليوم - الحكومة تبحث الاستعدادات لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

اليوم - الحكومة تبحث الاستعدادات لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

قرارات الوزراء وترقية "تداول" أبرز أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم

قرارات الوزراء وترقية "تداول" أبرز أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم