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الدفاع التركية تعلن تحييد 15 من عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق

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© Sputnik . Bassel Shurtouh

أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان، مساء اليوم الأحد "تم تحييد 6 من حزب العمال الكردستاني، 4 منهم بضربات جوية، واثنان خلال اشتباكات في شمال العراق، وبذلك ارتفع عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في إطار عملية المخلب الثالثة إلى 15".

وأضافت الوزارة "نؤكد أن دماء جنودنا لن تذهب هباء ولن تُنسى وتترك خلفنا".

وقتل 3 جنود أتراك، وأصيب 7 آخرون في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.
وذكرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، اليوم الأحد "قتل 3 جنود أتراك وإصابة 7 آخرين في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق"، موضحة أن الاشتباكات "وقعت في إطار عملية المخلب الثالثة التي ينفذها الجيش التركي شمالي العراق".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس السبت، إطلاق عملية "المخلب الثالثة" العسكرية في شمال العراق، بهدف تأمين الحدود وتدمير مخابئ الإرهابيين وملاجئهم، في منطقة سينات هفتانين. وأضافت الوزارة أن "العملية بدعم سلاح الجو التركي، والدفاعات الجوية على الأرض، والقذائف المدفعية".

وتشن تركيا ضربات جوية بشكل متكرر على مواقع في شمال العراق وخاصة في منطقة جبل قنديل، تقول إن مسلحي حزب العمال الكردستاني يتمركزن فيها، لكن الحملة الأخيرة التي أطلقت عليها "عملية المخلب" شملت قصفا بالمدفعية وعمليات برية أيضا.

SputnikNews

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