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وزير لبناني: لغة القوة هي الوحيدة القادرة على توقيف الاعتداءات على أراضنا

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© Sputnik . Alexander Andreychenko

وقال الوزير اللبناني في حديث خاص لـ"سبوتنيك" :"نستنكر هذا الاعتداء، وهو ليس غريباً على عدو ينتظر أن يطبق مشروعه بالاعتداء دائماً على لبنان ويخالف كل القوانين والأنظمة ويكسر كل القرارات وتحديداً القرار 1701".

وأضاف:"نحن دائما نقول أننا مع المقاومة وندعمها لأن هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة، ولذلك لغة القوة هي الوحيدة القادرة على توقيف الاعتداءات على أراضينا إن في لبنان أو سوريا أو العراق".

ولفت مراد إلى أن " اللبنانية ستجتمع نهار الثلاثاء المقبل وسترى ما هي الإجراءات التي ستتخذ، وبالإجمال كل أعضاء الحكومة أصدروا بيانات إدانة للموضوع، يجب علينا أن نطالب بوضع حد لهذا العدو الذي يكسر كل القرارات الدولية ويتخطى كل الأنظمة والتشريعات".

وتابع قائلاً:"للأسف المجتمع الدولي لا يسمع لنا، لذلك نحن كحكومة يجب أن ندين ولكن كرأي شخصي وكصفتي الشخصية مؤمن بالمقاومة لأننا نؤمن أن هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة".

وشدد مراد على أن "ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة أثبتت أنها قبة حديدة واستطاعت أن تصمد وتواجه وعندما يكون الشعب كله موحد وخلف الجيش والمقاومة نستطيع أن ننتصر على أي شيء ونحن في زمن الانتصارات".

SputnikNews

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