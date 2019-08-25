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وزير الحج السعودي يستقبل مسؤولاً إيرانياً

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وزير الحج السعودي يستقبل مسؤولاً إيرانياً وزير الحج السعودي يستقبل مسؤولاً إيرانياً

الرياض- مباشر: استقبل وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم الأحد، رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية على رضا حسين رشيديان والوفد المرافق له، وفقاً لوكالة الأنباء - واس.

وجرى خلال الاستقبال، وفقا للوكالة، بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحجاج الإيرانيّين، والخدمات والتسهيلات المقدمة لهم.

وأشار رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا حسين رشيديان، إلى الخدمات المقدمة لحجاج بلاده، مقدمًا التهنئة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440.

وبلغ إجمالي حجاج الموسم الحالي نحو 2.489 مليون حاج، منهم 1.86 مليون حاج من خارج المملكة. 

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