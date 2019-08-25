أبرز 5 أجهزة لتتبع اللياقة البدنية خلال 2019

شهد قطاع الأجهزة القابلة للارتداء ازدهارًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة؛ وخصوصًا الساعات الذكية، وأجهزة تتبع اللياقة البدنية – التي تتشابه مع الساعات الذكية من حيث الأداء الوظيفي – وذلك لما توفره هذه الأجهزة من ميزات تعمل على تتبع الحالة الصحية، وتوفير الوقت، وتيسير أداء المهام اليومية.

يعتبر تتبع مستويات اللياقة البدنية جزءًا أساسيًا من روتين العناية بالصحة، حيث تطورت أجهزة تتبع اللياقة البدنية كثيرًا لتوفر لك قائمة كبيرة من الوظائف، بدءًا من رصد معدل ضربات القلب، ومتابعة أداء التمارين الرياضية تلقائيًا (المشي، والجري، وركوب الدراجات، والتجديف، والسباحة)، وحتى تتبع النوم تلقائيًا لاقتراح نصائح من أجل نوم أفضل.

فيما يلي أبرز 5 أجهزة تتبع اللياقة البدنية خلال 2019:

1- جهاز سامسونج Galaxy Fit:

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إذا كنت تبحث عن جهاز تتبع اللياقة الذي يتميز بالمتانة، والتصميم الأنيق، والسعر المناسب في الوقت نفسه، فجهاز (جالاكسي فيت) Galaxy Fit من سامسونج يعتبر خيارًا مثاليًا.

بالإضافة إلى كونه يدعم مقاومة المياه حتى عمق 50 مترًا ومتوافقًا مع معايير المتانة، وقد صُمم هذا الجهاز ليكون سهل الاستخدام لتتبع عدد لا نهائي من الأنشطة، حيث يتيح لك تابعة 6 تمارين تلقائيًا (المشي، والجري، وركوب الدراجات، والتجديف، والتمارين الرياضية الديناميكية)، كما يمكنك أيضًا استخدام تطبيق (Samsung Health) للاختيار يدويًا من بين أكثر من 90 تمرينًا، يمكن تخصيص عشرة منها وتعيينها كأنشطة مفضلة.

يقوم جهاز Galaxy Fit أيضًا بمراقبة معدل ضربات القلب، وأنماط النوم، ومستويات الإجهاد، وإرسال الإشعارات للهاتف الذكي، ولكن العيب الوحيد فيه هو عدم دعم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

المواصفات:

الشاشة: ملونة من نوع AMOLED، بمقاس 0.95 بوصة.

البطارية: 120 ميلّي أمبير/ الساعة، يمكنك شحنها لاسلكيًا، ويمكن أن تدوم لمدة 7 أيام عمل.

مراقبة مستمرة لمعدل ضربات القلب.

تتبع النوم، ومراقبة الإجهاد.

يمكن ارتداؤه أثناء السباحة.

يدعم أكثر من 90 تمرينًا.

يدعم مقاومة المياه حتى 50 مترًا.

لا يدعم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

التوافق: يتوافق مع نظامي التشغيل أندرويد، وآي أو إس.

السعر: 99 دولارًا فقط.

2- جهاز Fitbit Inspire HR:

يتمتع جهاز Fitbit Inspire HR بالتصميم المميز، وخفة الوزن – لدرجة أنه من المحتمل أن تنسى أنك ترتديه -، بالإضافة إلى السعر المناسب.

ستحتاج إلى التمرير السريع لرؤية الإحصائيات اليومية مثل: معدل ضربات القلب أثناء النشاط أو الراحة، ومعدلات تتبع التمارين الرياضة، وعدد السعرات الحرارية. كما يدعم ميزة تتبع النشاط التلقائي طوال اليوم، ومراحل النوم، بالإضافة إلى إمكانية إرسال الإشعارات للهاتف الذكي، كما في جهاز سامسونج

يمكنك أيضُا استخدام الزر المفرد على الجهاز للعودة إلى الشاشة الرئيسية، والسحب لأسفل عندما تكون مستعدًا لبدء التمرين.

المواصفات:

الشاشة: OLED، بمقاس 1.4 بوصات.

البطارية: تدوم لمدة 5 أيام عمل على شحنة واحدة.

مراقبة مستمرة لمعدل ضربات القلب.

يمكن ارتداؤه أثناء السباحة.

يدعم أكثر من 15 تمرينًا.

يدعم مقاومة المياه حتى 50 مترًا.

يدعم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

التوافق: يتوافق مع نظامي التشغيل أندرويد، وآي أو إس.

السعر: 80 دولارًا.

3- جهاز Xiaomi Mi Band 4:

إذا كنت تبحث عن جهاز أقل سعرًا لتتبع اللياقة البدنية، فجهاز Xiaomi Mi Band 4 يوفر قائمة مُرضية من قدرات التتبع والميزات الأخرى التي يصعب العثور عليها بسعر 45 دولار فقط.

يحتوي الجهاز على شاشة ملونة واضحة لتسهيل القراءة والتنقل، ويتيح لك الاختيار من بين ما يصل إلى ستة أوضاع تمرين، – بما في ذلك: المشي والجري وركوب الدراجات والسباحة ووضع التمرين العام -، كما يحتوى على بطارية يمكنها أن تدوم حتى 20 يومًا.

يدعم الجهاز تصميم مضاد للمياه حتى عمق 50 متراً، مما يجعله مثالي للسباحة، ويتيح تتبع النوم، ومراقبة معدل ضربات القلب طوال اليوم.

4- جهاز Fitbit Charge 3:

يُعتبر جهاز Fitbit Charge 3 أحد أهم أجهزة تتبع اللياقة البدنية التي يمكنك شراؤها خلال 2019، ولعل أهم ما يميزه هي الأربطة القابلة للاستبدال، كما أنه مزود بمشبك على غرار الساعات الذكية.

شاشة اللمس سريعة الاستجابة ؛ ستحتاج إلى التمرير السريع لأعلى أو لأسفل للتحقق من الإحصائيات المختلفة، والجهاز يدعم مقاومة المياه لعمق 50 مترًا، لذا يمكنك ارتدائه أثناء السباحة.

يدعم الجهاز أيضًا ميزة قياس نبض القلب الداخلي حتى تستطيع أن ترى التذبذبات الطارئة على معدل نبضك أثناء الراحة والنشاط في جميع أوقات اليوم، كما يصل عمر بطاريته إلى 7 أيام. ويتوافر بسعر 150 دولارًا.

5- جهاز Garmin Vivosmart 4:

يقدم لك جهاز Garmin Vivosmart 4 كل ما تتوقعه كمتعقب للياقة البدنية، حيث يتبع خطواتك، يراقب نومك، والسعرات الحرارية المحروقة، والتدريبات المختلفة، ومعدل ضربات القلب. ولكن أهم ما يقدمه هي البيانات المفصلة عن التتبع الصحي.

حيث يقدم لك الجهاز شاشة “Body Battery” التي تساعدك على تحسين أنشطتك اليومية، وفقًا لمستويات الطاقة لديك، ومتتبع متطور للنوم مع ميزة REM sleep، كما يمكنه قياس مستويات تشبع الأكسجين في الدم خلال الليل باستخدام مستشعر Pulse Ox الموجود على المعصم.

من الميزات التي لن تجدها في هذا الجهاز عدم دعم نظام GPS، والأربطة غير القابلة للاستبدال، ولكنه يتوافر بسعر 110 دولارات فقط.