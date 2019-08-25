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لجان التكامل بين السعودية والإمارات يتصدر نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية..اليوم

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الرياض- مباشر: شهدت المملكة العربية عددا من الأحداث الهامة، اليوم الأحد، أبرزها الإعلان عن تشكيل 7 لجان حكومية لتحقيق التكامل بين السعودية والإمارات، وتأثراً بالتوترات الجيوسياسية هبط سوق الأسهم بأعلى وتيرة بأكثر من 3 أشهر.

ويرصد "مباشر" أبرز الأخبار والأحداث كالتالي:

السعودية للكهرباء: المملكة ستكون مركزاً إقليمياً للربط الكهربائي عبر مصر

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السعودية تستورد هواتف وسيارات بـ 48.1 مليار ريال في 2018

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7 لجان لتحقيق التكامل بين السعودية والإمارات بعدة مجالات

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أرامكو السعودية: ابتكار تقنية لإعادة استخدام انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

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دراسة: القوى العاملة بالسعودية بحاجة لمساحات عمل مشتركة جديدة

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وزير: "ربع الميزانية السعودية للتعليم فلا عذر إذا قصرنا"

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قوات التحالف: إسقاط طائرة "مسيرة" باتجاه خميس مشيط

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البيئة السعودية تناقش تطبيق التسويق الإلكتروني الزراعي

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الإسكان السعودية: بناء أكثر من 170 ألف وحدة بالنصف الأول

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مسح..2.2 تريليون دولار أصول البنوك الخليجية بالنصف الأول

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سوق الأسهم السعودية يهبط لأدنى مستوياته منذ يناير

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"تداول": صفقة خاصة على "الراجحي" ضمن مستويات التداول

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شدة المنافسة تهبط بأرباح "الصمعاني" 73% في الربع الثاني

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أرباح "باعظيم" ترتفع هامشياً بالربع الثاني لتراجع المصروفات

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"تداول": 5.4 مليار ريال مشتريات صافية للأجانب الأسبوع الماضي..وملكيتهم 7.9%

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مباشر (اقتصاد)

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