لجان التكامل بين السعودية والإمارات يتصدر نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية..اليوم

الرياض- مباشر: شهدت المملكة العربية السعودية عددا من الأحداث الهامة، اليوم الأحد، أبرزها الإعلان عن تشكيل 7 لجان حكومية لتحقيق التكامل بين السعودية والإمارات، وتأثراً بالتوترات الجيوسياسية هبط سوق الأسهم بأعلى وتيرة بأكثر من 3 أشهر.

ويرصد "مباشر" أبرز الأخبار والأحداث كالتالي:

السعودية للكهرباء: المملكة ستكون مركزاً إقليمياً للربط الكهربائي عبر مصر

السعودية تستورد هواتف وسيارات بـ 48.1 مليار ريال في 2018

7 لجان لتحقيق التكامل بين السعودية والإمارات بعدة مجالات

أرامكو السعودية: ابتكار تقنية لإعادة استخدام انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

دراسة: القوى العاملة بالسعودية بحاجة لمساحات عمل مشتركة جديدة

وزير: "ربع الميزانية السعودية للتعليم فلا عذر إذا قصرنا"

قوات التحالف: إسقاط طائرة "مسيرة" باتجاه خميس مشيط

بالصور.. الملك سلمان يستقبل رئيس أفغانستان بجدة

البيئة السعودية تناقش تطبيق التسويق الإلكتروني الزراعي

الإسكان السعودية: بناء أكثر من 170 ألف وحدة بالنصف الأول

سوق الأسهم:

رصد.. التفاصيل الكاملة لنتائج الشركات السعودية بالنصف الأول

"ميدغلف" ينجو من موجة خسائر الأسهم السعودية بعد حكم قضائي

مسح..2.2 تريليون دولار أصول البنوك الخليجية بالنصف الأول

سوق الأسهم السعودية يهبط لأدنى مستوياته منذ يناير

"تداول": صفقة خاصة على "الراجحي" ضمن مستويات التداول

شدة المنافسة تهبط بأرباح "الصمعاني" 73% في الربع الثاني

أرباح "باعظيم" ترتفع هامشياً بالربع الثاني لتراجع المصروفات

"أميانتيت" تحدد موعد الجمعية العامة لمناقشة تخفيض رأس المال

اليوم..سوق الأسهم السعودية يدرج أدوات دين حكومية بـ2.26 مليار ريال

الاتصالات السعودية تختار "بوبا" لتقديم خدمات التأمين لمنسوبيها

"تداول": 5.4 مليار ريال مشتريات صافية للأجانب الأسبوع الماضي..وملكيتهم 7.9%

سوق الأسهم السعودية يتراجع بأعلى وتيرة في 3 أشهر