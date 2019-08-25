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البرنامج السعودي للتنمية يمنح المركزي اليمني 136.3 مليون دولار

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الرياض – مباشر: أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم الأحد، عن منح الدفعة السادسة والعشرون من الوديعة والمقدمة للبنك المركزي اليمني؛ لدعم السلع الغذائية الأساسية في اليمن.

وكشف البرنامج، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم، عن تقديم 136.26 مليون دولار للبنك المركزي اليمني لدعم السلع الغذائية الأساسية، ولاسيما القمح والذرة والزيت والسكر والأرز.

وبين البرنامج، أن إجمالي الدعم المقدم للبنك المركزي اليمني لتلبية السلع الأساسية بلغ 1.18 مليار دولار.

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