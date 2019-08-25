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بالصور... بدء أعمال فتح طريق دمشق - حلب في المناطق المحررة

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بالصور... بدء أعمال فتح طريق دمشق - حلب في المناطق المحررة بالصور... بدء أعمال فتح طريق دمشق - حلب في المناطق المحررة

وقالت وزارة النقل السورية عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، إنها بدأت أعمال إعادة تأهيل وصيانة الطريق الدولي دمشق خان شيخون – حلب.

وجاء في المنشور: "باشرت ورشات فرع حماة للمواصلات الطرقية بوزارة النقل أعمال إعادة تأهيل وصيانة الطريق الدولي دمشق - حلب بدءاً من صوران وحتى خان شيخون على مسافة بحدود الـ٢٠ كم".

وأضافت الوزارة أن ذلك يأتي بعد يوم من إعلان الجيش السوري تحريره لمناطق وبلدات في أرياف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي .


وقالت: وزارة النقل تحركت نحو إجراء الكشوفات الميدانية على الطريق الدولي دمشق حلب في المواقع المتحررة، حيث تم الاطلاع على حجم الأضرار التي أصابت الطريق والجسور والمعابر، والبدء بصيانة إسعافية وترحيل للأنقاض وإزالة السواتر وترميم الحفر الناجمة عن القذائف والمفخخات.

وختم المنشور: "تبين الوزارة أن الورشات مستمرة في عملها لمحو آثار الإرهاب الناتجة عن الأعمال الإرهابية، تمهيداً لاستخدام الطريق ووضعه في الخدمة وفتحه لحركة السير بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وكان الجيش السوري حرر مناطق واسعة في أرياف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي في العملية العسكرية التي أطلقها في شهر مايو/آيار الماضي، والتي كان آخرها تحرير مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي الواقعة على الطريق الدولي (حلب دمشق) وبلدات اللطامنة ومورك وكفرزيتا في ريف حماة الشمالي.

SputnikNews

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