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البيئة السعودية تناقش تطبيق التسويق الإلكتروني الزراعي

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البيئة السعودية تناقش تطبيق التسويق الإلكتروني الزراعي البيئة السعودية تناقش تطبيق التسويق الإلكتروني الزراعي

الرياض ـ مباشر: قال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة، إن الوزارة بدأت فعلياً بالخطوات العملية لتفعيل التسويق الإلكتروني الزراعي، بالشراكة مع المزارعين والقطاع الخاص.

وأضاف أحمد العيادة، خلال ورشة عمل أقامتها الوزارة، بعنوان "التسويق الإلكتروني ومراكز الخدمة"، وفقا لبيان اليوم الأحد، أن هذه الخطوات تتم من خلال بناء الأنظمة والقوانين المساعدة على تطوير القطاع الزراعي.

وأشار إلى أن بناء الأنظمة والقوانين، يشمل النظام الزراعي الشامل واستراتيجية الزراعة اللذان سيتم إقرارهما قريباً، إضافة إلى السجل الزراعي وبرنامج سعودي جاب والتركيبة المحصولية للمملكة.

وأكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة، أن التسويق الإلكتروني الزراعي سيحقق نقلة نوعية في مجال الزراعة بالمملكة.

وأشار العيادة إلى أن من الخدمات التي تقدمها الوزارة وتصب في مصلحة التسويق الإلكتروني الزراعي، تسهيل إجراءات تأسيس مراكز الخدمات التسويقية الزراعية من قبل القطاع الخاص، حيث بلغ عددها 19 مركزاً بنهاية العام 2018م.

كما أوضح أن الوزارة ودعماً منها لهذه المراكز تحملت مصاريف التحاليل المخبرية لمنتجاتها خلال السنتين القادمتين، وكذلك دعوتها الأسواق المركزية لتبني مبادرات طوعية في التعامل مع مراكز الخدمات التسويقية الزراعية ودعمها.

وتابع: " الوزارة تعمل حالياً على سنِّ قرار يحصر مشتريات الجهات الحكومية في هذه المراكز".

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