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"تداول": 5.4 مليار ريال مشتريات صافية الأسبوع الماضي..و7.9% ملكيتهم بالأسهم

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الرياض - مباشر: واصل المستثمرون الأجانب بسوق الأسهم - تداول اتجاههم نحو الشراء بشكل مكثف خلال تداولات الأسبوع الماضي المنتهي في 22 أغسطس/ آب الجاري، مقابل مبيعات للمستثمرين السعوديين والخليجيين.

وأظهرت بيانات "تداول"، اليوم الأحد، تحقيق الأجانب صافي مشتريات بقيمة 5.44 مليار ريال بدعم من تعاملات المستثمرين المؤهلين، مقابل مبيعات صافية للمستثمرين المحليين والخليجيين بواقع 5.13 مليار ريال، و316 مليون ريال على التوالي.

وسجل المستثمرون الأجانب إجمالي مشتريات بقيمة 7.67 مليارات ريال تمثل 43.3 بالمائة من إجمالي مشتريات السوق خلال الأسبوع، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 2.23 مليار ريال تمثل 12.6 بالمائة من مشتريات السوق الإجمالية.

ودعم مشتريات الأجانب، تعاملات المستثمرين المؤهلين الذين حققوا مشتريات صافية بقيمة 5.57 مليار ريال، تمثل حصيلة الفارق بين إجمالي مشتريات 7.44 مليار ريال، و1.86 مليار ريال إجمالي مبيعات.

وتتوزع تعاملات الأجانب على اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المقيمين والمستثمرين المؤهلين والمحافظ المدارة بالإضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين.

واستمرت مشتريات الأجانب منذ بداية العام الحالي؛ مع حوافز جديدة بانضمام السوق لمؤشرات عالمية منها فوتسي، إلى جانب مورجان ستانلي - إم.إس.آي الذي من المقرر تنفيذ المرحلة الثانية من الترقية خلال الأسبوع الجاري.

وفي المقابل، بلغ إجمالي مشتريات المستثمرين السعوديين 9.81  مليار ريال تمثل 55.4 بالمائة من إجمالي المشتريات، مقابل 14.93 مليار ريال مبيعات تمثل 84.35 بالمائة من المبيعات الإجمالية.

وبلغت المشتريات الإجمالية للخليجيين 225.42 مليون ريال، مقابل 541.42 مليون ريال إجمالي مبيعات.

وبالنسبة لملكية الأجانب بالأسهم السعودية، بلغت 158.19 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي بما يمثل 7.92 بالمائة من إجمالي قيمة الأسهم بالسوق، مقابل 158.73 مليار ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 8 أغسطس/ آب الجاري، والتي كانت تشكل خلاله 7.85 بالمائة.

وانخفضت ملكية الأجانب بالأسهم السعودية 537.22 مليون ريال في الأسبوع الماضي المنتهي في 22 أغسطس/ آب 2019، علما بأن إجمالي ملكية الأسهم بالسوق تراجعت بنحو 25.2 مليار ريال في الأسبوع ذاته.

وخلال الأسبوع السابق بلغت مشتريات الأجانب الصافية 1.61 مليار ريال بدعم من تعاملات المستثمرين المؤهلين.

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