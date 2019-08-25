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تفاصيل حادثة الحافلة في البترا

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تفاصيل حادثة الحافلة في البترا تفاصيل حادثة الحافلة في البترا

جى بي سي نيوز :-  أوضحت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي تفاصيل ما تعرض له أحد حافلاتها الصغيرة.

وقالت السلطة، في بيان عصر السبت :  إنه تحقيقا لمبدأ الشفافية ومشاركة المواطن حقيقة الحدث بتفاصيله الدقيقة.

وقال البيان "عند الساعة الحادية عشرة من صباح السبت، وأثناء عودة أحد الباصات المملوكة للسلطة والمخصص لنقل الأدلّاء السياحيين بعد انتهاء رحلاتهم الصباحية، سمع سائق الباص صوت انكسار زجاج النافذة الخلفية من الجهة اليسرى للباص."

وعلى إثر هذا الصوت، قال البيان إن "السائق اضطر للتوقف لمعرفة سبب الانكسار والتوجه مباشر لاقرب نقطة أمنية"؛ لافتاً إلى أن ما حصل لم يجرِ داخل الموقع الأثري الذي يتردد فيه السياح بكثافة، وإنما على الطريق الخلفي للمحمية الأثرية.

وأشار البيان إلى أن الأجهزة الأمنية والمختبر الجنائي سارعت للتأكد من سبب الانكسار، على أن النتائج الأولية تشير إلى احتمالية تعرّض الحافلة إلى إطلاق عيارات نارية.

وأكدت السلطة، إنه سيتم إعلان النتائج وعلى غرار ذلك ستقوم السلطة باجراء اللازم في حق المتسبب في هذه الحادثة والتي لا تعكس اخلاق وعادات المجتمع الاردني.

وأكدت السلطة تعاونها المطلق مع مديرية الأمن العام؛ إذ أقرّتا معا خطة أمنية شاملة تهدف للقضاء على أي ممارسات سلبية داخل الموقع الأثري.

واعتبر البيان أن ما جرى يوم السبت، يدعو جميع الأطراف للإسراع في تطبيق الخطة الأمنية حفاظاً على الوضع الأمني والسياحي في المنطقة

وأهابت السلطة، في البيان، بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة في نقل أي معلومات أو أخبار من شأنها بث حالة من القلق والاضطراب بين المواطنين والسياح وخصوصا اننا على ابواب الموسم السياحي.

جي بي سي نيوز

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