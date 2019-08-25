أخبار عاجلة

لقاء مع المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أورا العالمية على هامش "بطولة زيد لكرة القدم" -
يوسف القماش: شاركت في بطولات العالم في 2015 & 2017 & 2019 في السباحة -
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني يحكي عن مسلسل حكايات بنات .. الست هي اللي بتتكلم كتير -
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني : الشغل مع الأستاذ عادل أمام فرق معايا 10 سنين خبرة -
صاحبة السعادة-أحمد صلاح حسني : ابتديت من الصفر عشان محدش يقول دا كان لاعب كرة -
صاحبة السعادة- كواليس فيلم الممر .. أحمد صلاح حسني : كنا كتيبة و كأننا دخلنا الجيش فعلاً -
صاحبة السعادة-أحمد صلاح حسني : الدور الحلو بـ يفرض نفسه .. و يتحدث عن الجيل الجديد من الشباب -
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسن يحكي عن أصعب مشاهد في مسلسل "حكايتي" مع ياسمين صبري -
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني : اجواء تصوير مسلسل "حكايتي" من أسباب نجاحه -
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني : نوع الوجع اللي موجود في شخصية "علي " موجودة في شباب كتير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

3 أحداث اقتصادية تنتظرها الأسواق العالمية هذا الأسبوع

Google+ Print
3 أحداث اقتصادية تنتظرها الأسواق العالمية هذا الأسبوع 3 أحداث اقتصادية تنتظرها الأسواق العالمية هذا الأسبوع

من: نهى النحاس

مباشر: يترقب المستثمرون في الأسواق العالمية إعلان بيانات اقتصادية في الأسبوع الجاري، أبرزها التضخم في منطقة اليورو والنمو الاقتصادي الأمريكي، كما من المقرر أن تختتم دول مجموعة السبع اجتماعاتها المقامة في فرنسا.

النمو الاقتصادي الأمريكي

تعلن الولايات المتحدة يوم الخميس بيانات القراءة الثانية للنمو الاقصادي عن الربع الثاني من العام الجاري، وسط توقعات أن تسجل مستويات أقل من القراء الأولى.

وكان الاقتصاد الأمريكي سجل نموا 2.1 بالمائة في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران، وفقاً للتقديرات الأولية.

أما توقعات المحللين فتشير إلى أن القراءة الثانية للنمو الاقتصادي الأمريكي ستسجل مستوى 2 بالمائة.

اجتماعات مجموعة السبع

تختتم اجتماعات مجموعة الـ7 يوم الاثنين في مدينة بياريتز الفرنسية، حيث يلتقي قادة بريطانيا وكندا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليابان بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ومن المرجح على نحو كبير أن تنتهي الاجتماعات دون التوصل إلى بيان رسمي مشترك، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الاجتماعات التي تنعقد منذ 44 عاماً.

بيانات اقتصادية

تكشف الولايات المتحدة عن بيانات طلبيات السلع المعمرة يوم الاثنين المقبل وذلك عن شهر يوليو/تموز الماضي.

وتشير توقعات المحللين إلى أن الطلبيات الجديدة من السلع المعمرة الأمريكية سجلت ارتفاعاً بنحو 0.2 بالمائة في الشهر الماضي.

أما في منطقة اليورو فمن المقرر أن يتم إعلان بيانات التضخم الأولية عن الشهر الجاري مع توقعات استقرار معدل التضخم عند نفس مستويات يوليو/تموز وتُسجل 1 بالمائة، حيث يعد ذلك هو أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني من 2016.

وفي ألمانيا، من المقرر أن يتم الكشف عن بيانات القراءة الثانية للنمو الاقتصادي عن الربع الثاني من 2019.

وكانت بيانات القراءة الأولى أظهرت انكماش الاقتصاد بنحو 0.1 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
مكاسب النفط والمعادن تهيمن على الأسواق العالمية اليوم

مكاسب النفط والمعادن تهيمن على الأسواق العالمية اليوم

نائب وزير الدفاع السعودي يصل لأمريكا في زيارة رسمية

نائب وزير الدفاع السعودي يصل لأمريكا في زيارة رسمية

بلاك روك تشرح: لماذا تتزايد الاضطرابات في الأسواق العالمية

بلاك روك تشرح: لماذا تتزايد الاضطرابات في الأسواق العالمية

"موديز" تخفض النظرة المستقبلية لبنوك الاستثمار العالمية

"موديز" تخفض النظرة المستقبلية لبنوك الاستثمار العالمية