3 أحداث اقتصادية تنتظرها الأسواق العالمية هذا الأسبوع

من: نهى النحاس

مباشر: يترقب المستثمرون في الأسواق العالمية إعلان بيانات اقتصادية في الأسبوع الجاري، أبرزها التضخم في منطقة اليورو والنمو الاقتصادي الأمريكي، كما من المقرر أن تختتم دول مجموعة السبع اجتماعاتها المقامة في فرنسا.

النمو الاقتصادي الأمريكي

تعلن الولايات المتحدة يوم الخميس بيانات القراءة الثانية للنمو الاقصادي عن الربع الثاني من العام الجاري، وسط توقعات أن تسجل مستويات أقل من القراء الأولى.

وكان الاقتصاد الأمريكي سجل نموا 2.1 بالمائة في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران، وفقاً للتقديرات الأولية.

أما توقعات المحللين فتشير إلى أن القراءة الثانية للنمو الاقتصادي الأمريكي ستسجل مستوى 2 بالمائة.

اجتماعات مجموعة السبع

تختتم اجتماعات مجموعة الـ7 يوم الاثنين في مدينة بياريتز الفرنسية، حيث يلتقي قادة بريطانيا وكندا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليابان بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ومن المرجح على نحو كبير أن تنتهي الاجتماعات دون التوصل إلى بيان رسمي مشترك، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الاجتماعات التي تنعقد منذ 44 عاماً.

بيانات اقتصادية

تكشف الولايات المتحدة عن بيانات طلبيات السلع المعمرة يوم الاثنين المقبل وذلك عن شهر يوليو/تموز الماضي.

وتشير توقعات المحللين إلى أن الطلبيات الجديدة من السلع المعمرة الأمريكية سجلت ارتفاعاً بنحو 0.2 بالمائة في الشهر الماضي.

أما في منطقة اليورو فمن المقرر أن يتم إعلان بيانات التضخم الأولية عن الشهر الجاري مع توقعات استقرار معدل التضخم عند نفس مستويات يوليو/تموز وتُسجل 1 بالمائة، حيث يعد ذلك هو أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني من 2016.

وفي ألمانيا، من المقرر أن يتم الكشف عن بيانات القراءة الثانية للنمو الاقتصادي عن الربع الثاني من 2019.

وكانت بيانات القراءة الأولى أظهرت انكماش الاقتصاد بنحو 0.1 بالمائة.