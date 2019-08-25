رصد.. التفاصيل الكاملة لنتائج الشركات السعودية بالنصف الأول

من: ثابت شحاتة

الرياض ـ مباشر: تراجعت الأرباح المجمعة للشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية "تداول"، خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنة بالفترة نفسها من 2018، في ظل نتائج دون التوقعات لبعض الشركات الكبرى.

وانتهت يوم الأربعاء 21 أغسطس/ آب الجاري، المهلة النظامية لإفصاح الشركات السعودية عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من 2019، والتي استمرت على مدار 30 جلسة تداول.

وأعلنت 163 شركة عن نتائجها المالية، للفترة المنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2019، من إجمالي 167 شركة، تنتهي سنتها المالية بنهاية ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.

وكشفت إحصائية لـ"مباشر"، تستند لإفصاحات الشركات، تراجع صافي الأرباح المجمعة للشركات إلى نحو 40.5 مليار ريال، بالنصف الأول من العام الحالي، مقابل 52.4 مليار ريال، للفترة المماثلة من 2018، بتراجع نسبته 22.7 بالمائة.

وتخلفت 4 شركات عن الإفصاح عن نتائجها المالية خلال المهلة، هي (الخضري ـ اللجين ـ ثمار ـ وفا للتأمين).

وأعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، يوم الخميس الماضي، عن تعليق سهمي اللجين وثمار، لجلسة تداول واحدة، إلى جانب استمرار تعليق سهمي "وفا للتأمين" و"الخضري".

أعلى المكاسب

وجاءت الاتصالات السعودية في الصدارة من أعلى الأرباح، بالنصف الأول من 2019، بصافي ربح بلغ 5.6 مليار ريال، مقابل 5.03 مليار ريال للفترة المماثلة من 2018، بارتفاع نسبته 11.25 بالمائة.

وكان المركز الثاني في قائمة أعلى الأرباح لشركة "سابك"، التي أعلنت عن تراجع صافي الأرباح إلى 5.52 مليار ريال، للأشهر الستة الأولى من 2019، بتراجع نسبته 54.75 بالمائة على أساس سنوي.

وحل البنك الأهلي المركز الثالث بصافي ربح بلغ 5.46 مليار ريال، تلاه مصرف الراجحي بأرباح صافية بلغت 5.18 مليار ريال.

أعلى الخسائر

وفي المقابل، تصدرت كهرباء السعودية، قائمة الشركات الخاسرة، بالنصف الأول من 2019، بعد أن أعلنت الشركة عن صافي خسائر بلغ نحو 700 مليون ريال، مقابل أرباح صافية بلغت 633 مليون ريال، للفترة نفسها من 2018.

وكان المركز الثاني من حيث أعلى الخسائر، لشركة كيان السعودية، التي تحولت للخسائر كذلك، بصافي خسارة بلغ ب470.6 مليون ريال.

وجاءت "معادن" بالمركز الثالث بخسائر صافية بلغت 370.88 مليون ريال للنصف الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بقيمة 1.16 مليار ريال للفترة المقارنة.

نمو بالأرباح

وعلى مستوى الشركات الرابحة، سجلت الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني "سايكو"، أعلى نسبة نمو، بعد أن قفزت بأرباحها الصافية نحو 1471 بالمائة إلى 7.05 مليون ريال.

وقفزت القصيم القابضة للاستثمار "جاكو" بصافي الربح إلى 10.82 بالنصف الأول من 2019، مقابل 1.27 مليون ريال للفترة نفسها من 2018، بارتفاع نسبته 752 بالمائة.

وجاء "صافولا" ضمن قائمة الشركات التي سجلت قفزة بصافي الأرباح بالنصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بعد أن قفزت أرباح الشركة 107 بالمائة إلى 116.6 مليون ريال.

تراجع الأرباح

وفي المقابل، سجلت شركة ولاء للتأمين، أعلى نسبة تراجع بصافي الأرباح خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقلصت الشركة أرباحها الصافية إلى نحو مليون ريال، مقابل 73 مليون ريال للنصف الأول من 2018، بنسبة تراجع بلغت 98.6 بالمائة.

وكان المركز الثاني من حيث أعلى نسبة تراجع خلال النصف الأول، لشركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو"، بتراجع نسبته 96.9 بالمائة، وجاءت "حلواني إخوان" بالمركز الثالث بنسبة 92.8 بالمائة.

وضمت هذه القائمة شركات كبرى، مثل "دار الأركان"، التي هبطت بأرباحها نحو 77 بالمائة، على أساس سنوي، وسجل وتراجعت أرباح "سابك" 54.75 بالمائة خلال النصف الأول، وشهد بنك "ساب" تراجع صافي الأرباح بنحو 53 بالمائة.

تحول إيجابي

واستطاعت مجموعة من الشركات، التحول للربحية بالنصف الأول من 2019، بصدارة شركة زين السعودية، التي أعلنت عن صافي أرباح بلغ 260 مليون ريال، مقابل خسائر صافية بلغت 115 مليون ريال للنصف الأول من 2018.

وكان المركز الثاني ضمن هذه القائمة لشركة أسمنت اليمامة، التي سجلت أرباحا صافية بقيمة 123.8 مليون ريال، للنصف الأول من العام الحالي، مقابل 12.4 مليون ريال صافي خسائر بالفترة المقارنة.

وكان المركز الثالث لشركة "موبايلي" بصافي ربح بلغ نحو 105 ملايين ريال، لفترة الستة أشهر الأولى من 2019، مقارنة بصافي خسارة بقيمة 172 مليون ريال، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجع إجمالي أرباح الشركات السعودية بالربع الثاني من 2019 إلى نحو 19 مليار ريال، بتراجع نسبته 31 بالمائة، مقارنة بأرباح الفترة نفسها من 2018، التي بلغت حوالي 28 مليار ريال.

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