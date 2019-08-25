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وزيرة الثقافة الجزائرية المستقيلة تستعد لتولي منصب رسمي جديد

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وكانت مرداسي تقدمت أمس باستقالتها والتي قالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح قد قبلها.

© REUTERS / Ramzi Boudina

وكتبت مرداسي، على صفحتها بموقع فيسبوك عقب الاستقالة بسبب مقتل خمسة أشخاص في حفل غنائي يوم الخميس الماضي بملعب رياضي، "استقيل من الوزارة التي تشوه سمعتي وصورتي، لن أقبل أن يمسح في ما لم أفعل. تشرفت بخدمة وطني الحبيب... الوداع".

لكنها عادت بعد ساعات قليلة لتعلن عن إسناد منصب جديد لها في الدولة لم تسمه. وذكرت وسائل إعلام محلية أنها ستعين مستشارة لرئيس الجمهورية.

وكتبت "شكرا لرئيس الدولة ولكل الزملاء الذين عملت معهم في الطاقم الحكومي، والآن أتمنى أن يوفقني الله في المنصب الجديد الذي سوف أتقلده بعد تسليم منصبي للوزير الذي سوف يعينه رئيس الدولة خلال هذه الأيام، وأتمنى أن أنجح في هذه المهمة الوطنية وأُشرف منصبي".

SputnikNews

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