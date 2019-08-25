وزيرة الثقافة الجزائرية المستقيلة تستعد لتولي منصب رسمي جديد
وكانت مرداسي تقدمت أمس باستقالتها والتي قالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح قد قبلها.
© REUTERS / Ramzi Boudina
لكنها عادت بعد ساعات قليلة لتعلن عن إسناد منصب جديد لها في الدولة لم تسمه. وذكرت وسائل إعلام محلية أنها ستعين مستشارة لرئيس الجمهورية.
وكتبت "شكرا لرئيس الدولة ولكل الزملاء الذين عملت معهم في الطاقم الحكومي، والآن أتمنى أن يوفقني الله في المنصب الجديد الذي سوف أتقلده بعد تسليم منصبي للوزير الذي سوف يعينه رئيس الدولة خلال هذه الأيام، وأتمنى أن أنجح في هذه المهمة الوطنية وأُشرف منصبي".