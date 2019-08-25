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رئيس الأركان الإسرائيلي: غاراتنا على سوريا استهدفت مجموعة يقودها سليماني

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رئيس الأركان الإسرائيلي: غاراتنا على سوريا استهدفت مجموعة يقودها سليماني رئيس الأركان الإسرائيلي: غاراتنا على سوريا استهدفت مجموعة يقودها سليماني

وعقد كوخافي والقيادات العسكرية الإسرائيلية جلسة مشاورات أمنية مكثفة، في مقر "الكرياه" بتل أبيب، وهو مقر القيادة العسكرية ومقر الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية، لمناقشة تداعيات الإعلان الإسرائيلي عن الهجوم على سوريا.

ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي تغريدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الأحد، جاء فيها أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، اجتمع مع مرؤوسيه العسكريين لمناقشة القرار الخاص بالهجوم على سوريا.

ونقلت الإذاعة العبرية على لسان كوخافي:

هاجمنا خلية تابعة لقاسم سليماني في سوريا، وعلينا الاستعداد لأي احتمالات ممكنة.

وهاجمت إسرائيل، بالصواريخ، أهدافا في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي، مؤكدة أن المضادات الجوية تمكنت من إسقاط عددا من الصواريخ الإسرائيلية بعد التعامل معها في سماء المنطقة الجنوبية الغربية لسوريا.

SputnikNews

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