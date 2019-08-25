بالفيديو : قتيل وإصابات بانفجار سيارة مفخخة في إدلب بسوريا

جي بي سي نيوز :- قتل شخص، وأصيب آخرون، اليوم السبت، جراء انفجار سيارة مفخخة في منطقة المربع الأمني بحي القصور في مدينة إدلب السورية، الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن سيارة ملغومة انفجرت في مدينة إدلب، فيما استهدفت غارات جوية مشارف المدينة ضمن هجوم لقوات النظام على أخر معقل رئيسي للمعارضة.

وأشارت إلى أن شخصا قتل، وأصيب آخرون، جراء الانفجار، وتقع محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وتشكل جزءا من آخر معقل كبير للمعارضة في البلاد,وفق رويترز.

وكثفت قوات النظام هذا الأسبوع غاراتها الجوية في إطار هجوم جديد للسيطرة على المنطقة كما تمكنت من الاستيلاء على قرى جنوب إدلب، مما فجر موجة نزوح جديدة للمدنيين.