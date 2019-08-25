بالصور.. الملك سلمان يستقبل رئيس أفغانستان بجدة

الرياض – مباشر: عقد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة اليوم الأحد، جلسة مباحثات مع الرئيس الأفغانستاني محمد أشرف غني.

وتم خلال المباحثات، وفقاً لوزارة الخارجية السعودية، استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، وآخر المستجدات في أفغانستان.

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