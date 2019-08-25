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بالصور.. الملك سلمان يستقبل رئيس أفغانستان بجدة

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الرياض – مباشر: عقد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة اليوم الأحد، جلسة مباحثات مع الرئيس الأفغانستاني محمد أشرف غني.

وتم خلال المباحثات، وفقاً لوزارة الخارجية ، استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، وآخر المستجدات في أفغانستان.

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